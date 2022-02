Andra, despre iubirea cu Cătălin Măruţă: „Fiecare an e diferit într-o relaţie”

Ai un început de an atât de bogat, că nu ştiu cu ce să încep. Piesa nouă „Pas cu pas”, sezonul nou „Românii au talent”... Dar cred că mai întâi o să te întreb de emoţii, nu de fapte. Cum eşti?

Andra: Sunt plină de speranţe şi de energie, aşa cum sunt de când mă ştiu, de fapt: fericită pentru ce am şi încântată de ce urmează să vină. Am norocul să fiu o optimistă incurabilă, anticipez lucruri frumoase şi poate că asta şi atrage evenimente care mai de care mai fericite. Începutul de an a venit cu multe motive de bucurie, aşa cum spuneai. Ca de obicei, l-am sărbătorit pe Cătălin. Pentru copiii noştri, Eva şi David, zilele de naştere sunt mereu o ocazie să planifice, să fie complici la surprize, se entuziasmează mai mult decât noi! În aceeaşi zi, pe 27 ianuarie, am lansat şi un nou videoclip, care a fost foarte bine primit de public.

