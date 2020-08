Anca Serea a ajuns de urgenţă la spital, în vacanţa din Bulgaria: „Nu auzeam cu urechea dreaptă, nu vedeam cu ochiul drept“ VIDEO

Anca Serea (39 de ani) a lipsit de la aniversarea fiica ei Sarah, care a împlinit 13 ani pe 6 august, din cauza unor probleme de sănătate, pe care le-a explicat ulterior într-un live pe Instagram. „Nu ştiu dacă mă credeţi, dar eram chiar pe marginea prăpastiei", spune Anca Serea, care a ajuns de urgenţă la spital, în Bulgaria, scrie click.ro

„Am primit numeroase mesaje de la voi, de îngrijorare, pentru care vreau să vă mulţumesc. Din păcate, mă aflu la spital, am avut o problemă de sanatate. Nu ştiu câţi dintre voi ştiţi că eu am o anemie severă. Povestea este că am plecat cu Adi (n.r. Adrian Sînă, soţul ei) în Bulgaria, la o întâlnire. Am fost la Varna cu maşina. Am simţit că nu am o stare generală foarte bună. Adi a mers la farmacie, mi-a cumpărat niste calciu, magneziu, mi s-a făcut foarte rau, am vărsat. Am chemat ambulanţa. Sistemul sanitar din Bulgaria este foarte defectuos. Nu ştiu dacă mă credeţi, dar eram chiar pe marginea prăpastiei. Nu mai auzeam cu urechea dreaptă, nu mai vedeam cu ochiul drept, nu am mai putut să mişc mâinile şi picioarele", povesteşte vedeta.

Anca Serea, la spital: „Analizele sunt destul de slabe"

A durat o veşnicie până a venit ambulanţa, Adrian s-a speriat şi el foarte tare. Problema e că oamenii nu vorbeau engleză aproape deloc. M-au dus la un spital de acolo şi m-au întrebat dacă vreau să stau internată 4 zile, că ei nu au nici cea mai vagă idee ce se întâmplă, era spital covid. Am refuzat să ne internăm, am mers la un alt spital, am stat peste noapte în Bulgaria şi am ajuns cu greu acasă, în Bucureşti. Acum sunt la spital, analizele sunt destul de slabe în ceea ce priveşte hemoglobina şi cantitatea de fier. Hemoglobina am avut-o 5-6, ştiu că pentru femeile de vârsta mea este o valoare foarte mică, iar fierul l-am avut 5", a povestit Anca Serea, mămica-eroină din showbiz. Anca are 6 copii: pe David (18 ani) şi pe Sara (13 ani) îi are din căsnicia cu afaceristul Filip Poplingher, care s-a stins din cauza unei boli necruţătoare, iar pe Noah (7 ani şi jumătate), Ava (5 ani şi jumătate), Moise (3 ani şi jumătate) şi mezina Leah (11 luni) sunt copiii ei cu solistul Adrian Sînă.