Anastasia Lazariuc îi sfătuieşte pe Ileana şi Ţiriac Jr. să rămână în relaţii civilizate: „Nu am fost luată prin surprindere“

Anastasia Lazariuc (67 ani) a povestit recent despre divorţul dintre fiica sa Ileana lazariuc şi Ion Ion Ţiriac, explicând că nu a fost luată prin surprindere de vestea divorţului pentru că cei doi au avertizat-o înainte ca informaţia să apară în presă. Cântăreaţa spune că i-a sfătuit să rămână în relaţii civilizate, mai ales pentru cei doi copii: Alexandru (12 ani) şi Nicholas (11 ani).

„Ileana, fiica mea, e bine, e mama a doi copii. E cea mai frumoasă că e copilul meu. Ei m-au atenţionat la timp de divorţ, mult mai devreme decât a apărut în presă, eram pregătită, nu am fost luată prin surprindere. Pentru că şi eu am trecut printr-o despărţire, am încercat să o încurajez pe Ileana şi să-i spun că nu se termină lumea şi că viaţa merge mai departe. Totul e să rămână în relaţii civilizate”, a declarat ea, la emisiunea lui Cătălin Măruţă, de la PRO TV.

Cei doi sunt împreună din 2002. Deşi a fost dragoste la prima vedere, Ion IonŢiriac (43 de ani) şi Ileana Lazariuc (37 de ani) s-au căsătorit civil abia în 2009, la Monte Carlo, iar religios, în acelaşi an, la un schit de lângă Călăraşi. După 17 ani de relaţie şi-au spus „adio“.