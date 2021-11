Anamaria Prodan, reacţie fermă la pozele cu Kamara şi amanta lui Reghe: „Kamara i-a dat un mesaj lui Laurenţiu“

“Gigi Becali mi-a zis în faţă că Laurenţiu are o amantă. Eu am rămas uluită, pentru că nu ştiam ce se întâmplă. Eu pentru fotbalişti eram soldatul universal. Îi verificam non stop. Eu i-am spus soţului meu că sunt nişte probleme mari cu domnişoara în cauză. El nu a crezut! A zis că domnişoara a făcut Cambridge, că ar avea o firmă. Şi uite că am aflat şi de Kamara, care a fost la noi la botez. Kamara i-a dat un mesaj lui Laurenţiu şi i-a spus cât de mult a greşit. Dacă azi a apărut ceva cu Kamara, mâine poate apărea altceva. Mie Laurenţiu mi-a predat o lecţie de viaţă, ca şi Gigi Becali. Stai cu un om în viaţă şi nu-l cunoşti!”, a declarat Anamaria Prodan, la Realitatea Plus.