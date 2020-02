Amber Heard a recunoscut că l-a lovit pe Johnny Depp: „Îmi pare rău că nu te-am pocnit aşa cum ar fi trebuit“ AUDIO

Amber Heard (33 de ani) a recunoscut că l-a lovit pe Johnny Depp (56 de ani), într-o înregistrare audio ce datează din 2015. Avocatul lui Johnny Depp a confirmat că înregistrarea este originală.

Ea a fost făcută în timp ce actorii se aflau la o şedinţă de terapie de cuplu, potrivit Daily Mail. Cei doi discutau despre momentul când Amber Heard a devenit violentă, în urma unui conflict, şi l-a lovit peste faţă pe Depp.

„După ce ai devenit agresivă cu mine… i-am scris lui Travis (terapeutul de cuplu - n.red.) căruia i-am spus «vino aici»“, se aude spunând Johhny Depp.

„Ştiu, «vino să mă salvezi!»“, îl ia Amber peste picior pe fostul ei soţ.

„Poftim? Gata, asta a fost ultima. Poţi pleca“, îi spune Johnny Depp.

La un moment dat, în timpul conversaţiei, actorul îi spune fostei sale soţii să recunoască că l-a lovit. În acel moment, Amber Heard răspunde: „Îmi pare rău că nu te-am pocnit peste faţă aşa cum ar fi trebuit, dar te-am lovit, nu ţi-am dat cu pumnul. Iubitule, nu eşti lovit cu pumnul. Nu mai ştiu ce mişcare am făcut cu mâna, dar te simţi bine. Nu te-am rănit. Nu ţi-am dat un pumn, ci o palmă“, a spus actriţa în înregistrare.

Amber îi reproşează apoi lui Depp că „se smiorcăie ca un copil“.

„Pentru că devii violentă fizic?“, continuă Depp. Actorul îi mărturiseşte apoi că nu-şi doreşte să divorţeze. „Nu vreau să te părăsesc. Nu vreau să divorţăm. Nu vreau să ieşi din viaţa mea. Vreau doar să nu ne mai certăm. Dar dacă totul degenerează în violenţă fizică, trebuie să ne despărţim“.

„Nu îţi pot promite că nu te voi mai lovi. Dumnezeule, câteodată sunt atât de furioasă încât îmi pierd controlul. Dar pot să-ţi promit că voi încerca să mă schimb. Dar nu îţi promit că voi fi perfectă“, continuă actriţa.

Conversaţia se încheie când cei doi actori îşi promit unul altuia că for face eforturile necesare pentru a nu se ajunge la divorţ.

TW: Abuse Survivors.



Here's the audio where Amber Heard mocks Johnny Depp for calling for help while she was abusing him, she then loses her temper and fully admits to abusing him but proceeds to shame him again.



Typical abuser behavior. #TimesUp #JusticeForJohnnyDepp #MeToo pic.twitter.com/KJuit0LwbV