Amalia Enache: „E foarte greu să fii părinte singur“

Are mai bine de două decenii de când lucrează la Ştirile ProTV, dar în tot acest timp a reuşit să îşi menţină acea combinaţie atemporală de prospeţime, calm şi echilibru. Anunţă ştiri importante, dar niciodată nu a vrut să facă din schimbările vieţii ei personale vreo ştire importantă. La acest capitol şi-a făcut mereu alegerile cu o discreţie pe care a impus-o cu eleganţă şi maturitate. Pentru că asta i-a adus fericire. Este mama unei fetiţe de cinci ani, asumându-şi mare parte dintre responsabilităţile maternităţii pe cont propriu, iar experienţele trăite cu siguranţă că i-au inspirat şi cel mai nou proiect al său, podcastul Cu inima la vedere, pe care îl realizează împreună cu Hope and Homes for Children.

În ce dispoziţie şi stare psihică te găseşte venirea toamnei?



Amalia Excelentă, sunt optimistă, cu toată adaptarea la noile vremuri. Am bateriile încărcate. Am avut o vară foarte frumoasă, începută cu o vacanţă în Grecia, în iunie, înainte de deschiderea oficială a sezonului, când era foarte, foarte puţină lume, am stat într-o căsuţă chiar pe plajă, m-am plimbat în voie, am citit, am vizitat, m-am odihnit, am simţit că am răzbunat cumva un an anterior foarte greu, în care cu toţii am jonglat prin situaţii atipice la muncă şi acasă, cu responsabilităţi extinse, cu şcoli şi grădiniţe mai mult închise. Apoi, imediat, am pornit un proiect pe care mi l-am dorit cu însemnătate şi care s-a dovedit foarte valoros şi pentru public, podcastul Cu inima la vedere, pe care îl fac împreună cu Hope and Homes for Children. Suntem deja la sute de mii de vizualizări pe YouTube, în fiecare episod aleg să port conversaţii pe teme dificile, chiar tabu, dar într-un mod foarte autentic şi deschis, despre cea mai serioasă joacă, joaca de-a părinţii. Mi-am dorit mult să oferim conţinut relevant în online despre grijile şi preocupările părinţilor în vremurile noastre.