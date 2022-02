Alina Chivulescu: „Credeam că n-o să mă mai căsătoresc. Dar iată că s-a întâmplat până la urmă.” Actriţa  face dezvăluiri despre căsnicia cu Dan Chişu

Alina, cum ai fost cooptată în proiectul RUXX?

Alina: A fost destul de neaşteptat şi relativ fără mari speranţe pentru mine, fiindcă nu eram în ţară. Nu aveam cum să ajung în timp util la casting, aşa că am pregătit o înregistrare, ceea ce mi s-a părut că-mi mai scade din şanse, pentru că nu sunt foarte pricepută la partea tehnică. Dar cum-necum am reuşit să fac înregistrarea. Ţin minte că mi-am proptit tableta pe pervazul unui geam de hotel. Deci castingul l-am dat eu cu mine. După aceea avea să vină pandemia. Ulterior mi-a povestit regizoarea Iulia Rugină că după toate probele şi-au amintit: „Măi, dar nu mai era o înregistrare trimisă de cineva? Hai s-o vedem şi pe aia“. Şi mi s-a părut superamuzant că, în final, am avut şansa să iau rolul acesta.

