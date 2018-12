Alina şi Nicolae de Roumanie, primul interviu de la nuntă. Cuplul a dezvăluit cum a decurs neaşteptata cerere în căsătorie, dar şi detalii despre relaţie

De asemenea, fostul principe a povestit în detaliu cum a decurs cererea în căsătorie inedită, precizând că a decis să-i ceară mâna iubitei sale altfel decât se aştepta ea. „Am cerut întâi binecuvântarea părinţilor. Cu multe emoţii, desigur. Atât părinţii, cât şi fratele Alinei au fost fericiţi şi încântaţi“, a declarat Nicolae pentru sursa citată.

Nepotul Regelui Mihai a detaliat cererea în căsătorie, care a avut loc la aniversarea de doi ani a relaţiei: „Într-o zi am anunţat-o: «mâine plecăm, te iau direct de la birou şi mergem într-un loc surpriză». Sigur că m-a copleşit cu întrebări, dar nu am cedat cu niciun detaliu“. Cei doi au mers într-unul dintre locurile lor preferate din Anglia, Cornwall.

„La hotel ne aştepta o cameră plină de flori. Mai mult decât atât, pe un cartonaş era scris Miss de Roumanie“, a adăugat Nicolae, în timp ce soţia sa a precizat că a văzut cartonaşul, dar a crezut că este doar o eroare amuzantă. „Ştiam că urmează să sărbătorim şi bănuiam că se întâmplă ceva. Dar nu aveam nici cea mai mică idee despre adevăratul plan. Cred că, de fapt, mă aşteptam să discutăm întâi despre căsătorie şi abia după aceea să vină cererea. Noi vorbim despre orice foarte deschis şi mi se părea natural să discutăm despre asta. Dar a fost mult mai bine aşa“, a mărturisit Alina Binder.

Cererea a avut loc pe plajă, la răsărit, după cum a povestit cuplul: „Eu am început să scriu pe nisip, dar Alina era ocupată să facă poze“. „Dar când m-am întors şi l-am văzut în genunchi, lângă mine, cu mâna întinsă şi cu inelul superb în faţa mea, am rămas fără răsuflare. Pe nisip scria «Te iubesc. Marry me!». A fost un şoc, am început să plâng şi cred că a fost cel mai frumos moment pe care puteam să îl trăim“, a povestit Alina de Roumanie pentru