Alice Peneacă a confirmat divorţul de Bobby Păunescu. Primele declaraţii

Speculaţii privind divorţul celor doi au apărut încă din 2017, însă cuplul nu a dorit să comenteze până acum zvonurile.

Într-un interviu pentru revista perfecte.ro, Alice Peneacă a confirmat că este în plin proces de divorţ, la trei ani de când s-a cununat cu Bobby Păunescu.

„Suntem în proces de divorţ, încă nu s-a finalizat. După ce petreci atâta timp alături de o persoană este normal şi de bun simţ să rămâi în relaţii OK“, a precizat vedeta.

Întrebată care este definiţia perfectă a unei căsnicii, Alice Peneacă a declarat: „Nu cred că există o definiţie pentru asta. În primul rând, trecând prin această experienţă pot spune că nu ai nevoie de acest «act» ca să îţi confirmi că ai o relaţie perfectă. Un cuplu trebuie să trăiască în armonie şi să aibă cât de cât aceleaşi valori despre viaţă. Încrederea, comunicarea şi respectul sunt esenţiale. Desigur, lista continuă, sunt mulţi factori care ajută la menţinerea unei relaţii. Însă nu cred că există relaţia «perfectă», aşa cum nici oamenii nu sunt perfecţi“.

În ceea ce priveşte o nouă relaţie, Alice Peneacă a subliniat că preferă să închidă o uşă înainte de a o deschide pe următoarea, însă a dezvăluit că nu exclude o a doua căsătorie, deşi în momentul de faţă cariera este prioritară.

„Cu siguranţă va veni momentul să întemeiez o familie, însă având deja o experienţă, mă face să fiu mult mai atentă cu deciziile mele. Bărbatul ideal pentru mine ar trebui să fie deştept, muncitor, carismatic şi să aibă un suflet frumos“, a mai declarat fotomodelul pentru perfecte.ro, precizând şi că în acest moment este fericită.

După aproape doi ani de relaţie, Bobby Păunescu şi Alice Peneacă şi-au oficializat relaţia în vara anului 2015. Ceremonia a fost urmată de o petrecere grandioasă pe malul lacului Buftea, la care au luat parte doar rudele şi prietenii apropiaţi ai cuplului.

Alice Alexandra Peneacă este una dintre cele mai cunoscute şi apreciate manechine din România. Tânăra, care a studiat timp de zece ani baletul, a realizat nenumărate pictoriale pentru reviste de top din ţară şi din străinătate, a apărut în mai multe spoturi publicitare şi a defilat pe marile podiumuri ale lumii. Mai mult decât atât, Alice Peneacă a fost inclusă de către editorii revistei „FHM“ în topul celor mai frumoase femei din lume.

Bobby Păunescu este un regizor, producător, scenarist şi om de afaceri român. S-a născut la Bucureşti, iar de la vârsta de un an s-a mutat cu familia în Italia, la Milano, unde a rămas până la vârsta de zece ani. A absolvit Facultatea de International Management din Elveţia, în 1998. În 2007 a urmat un curs intensiv de film la Universty of Southern California - School of Cinematic Arts. În acelaşi an scrie şi regizează primul lui film de lungmetraj, „Francesca“, produs de Mandragora, casa de producţie de film pe care a fondat-o alături de Cristi Puiu. În acelaşi an, revista „Capital“ anunţa apariţia unui nou miliardar român: Bobby Păunescu, care, prin investiţiile imobiliare din ţară şi de peste hotare, devenise posesorul unei averi estimate la 1,6 miliarde dolari, înainte de criză. El este şi moştenitorul unui imperiu financiar ale cărui baze au fost puse de tatăl său, omul de afaceri George Constantin Păunescu. Una dintre cele mai lungi şi de notorietate relaţii ale lui Bobby Păunescu a fost cu Monica Bîrlădeanu.