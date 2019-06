Alice Cooper a făcut „un pact de moarte“ cu soţia lui: „Nu există nicio posibilitate să supravieţuim unul fără celălalt“ FOTO

Starul rock american este căsătorit de 43 de ani cu fosta balerină Sheryl Goddard. Într-un interviu pentru The Mirror, Alice Cooper spune că „nu ar putea trăi unul fără celălalt“, astfel că, dacă unul dintre ei moare, „vor pleca împreună“, potrivit Daily Mail.

„Am făcut acest pact pentru că nu există nicio posibilitate să supravieţuim unul fără celălalt. Nu aş putea trăi fără ea. Întotdeauna ne-am spus că nu va exista o perioadă în care unul să-l jelească pe celălalt“, a declarat starul rock.

El a menţionat şi faptul că în cele patru decenii de căsătorie nu s-au înşelat niciodată: „Am fost căsătorit 43 de ani cu cea mai grozavă fată din lume. Nu ne-am înşelat niciodată.“

De asemenea, într-un interviu din 2017, artistul mărturisea care este secretul unei căsnicii reuşite: „În primul rând, trebuie să te căsătoreşti cu femeia de care eşti îndrăgostit. Asta e foarte important. Nu trebuie doar să o iubeşti, trebuie să fii îndrăgostit. În plus, e adevărat că noi nu ne certăm niciodată. Încă suntem cuplul perfect“.

În ciuda trecutului tumultuous, care a inclus şi consum de cocaină, artistul spune că este într-o formă foarte bună, nu fumează, nu a mai consumat alcool de 37 de ani, joacă golf, se alimentează sănătos şi nu crede că va muri prea curând, având în vedere genele sale puternice.

Alice Cooper este căsătorit cu Sheryl Goddard din 1976. Cuplul are împreună trei copii, cântăreaţa Calico, născută în 1981, care participă la concertele lui Cooper din 2000, Dash, născut în 1985, şi Sonora Rose, născută în 1993.



Alice Cooper şi soţia sa, Sheryl Goddard FOTO Guliver/Getty Images

„Alice Cooper“ a fost original numele unei formaţii muzicale al cărei lider muzical fusese Vincent Furnier, întruchipând un personaj imaginar, care ar fi dat numele formaţiei. În 1974, Furnier şi-a schimbat legal numele în Alice Cooper lansând o carieră de cântăreţ solo de mare succes. După primul lor mare succes muzical din 1966, când formaţia fusese cunoscută sub numele de „The Spiders“, formaţia originală „Alice Cooper Band“ a repurtat un succes cu adevărat internaţional doar în 1972, cu melodia „School's Out“, atingând apoi vârful lor muzical în 1973 cu albumul „Billion Dollar Babies“.

Alice Cooper şi-a început cariera solo în 1975 cu un album conceptual, intitulat „Welcome to My Nightmare“. Creator al conceptului „shock-rock“, un termen ce se referă la artiştii care combină muzica rock cu reprezentaţii live pline de teatralitate, rockerul american şi-a construit o carieră de succes, întinsă pe durata a peste cinci decenii, şi a lansat numeroase piese care au devenit celebre, precum „Poison“ şi „House of Fire“.