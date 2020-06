Algoritmul lui Leonardo DiCaprio: Nicio iubită nu a depăşit vârsta de 25 de ani alături de el! De ce?

OK, puştiul din Titanic a ajuns cu adevărat un superstar. Mai bine de-atât nu se putea. DiCaprio are forţa imaginii lui Jack Nicholson în vremea lui de glorie. Are un talent incontestabil. Are Oscarul pe noptieră, cam puţini bani la statutul pe care îl are, doar vreo 260 de milioane de dolari, dar nu e rău. Este vânat de toţi marii regizori, cu unii dintre ei a lucrat deja, dar ei tot mai vor. Ceea ce iar nu e rău.

Practic, profesional, DiCaprio este, fără doar şi poate, la apogeu. Personal, însă, treburile stau ciudat. Mulţi ochi nedumeriţi sunt aţintiţi asupra lui. Nu pentru că omul ar datora nişte explicaţii. Am înţeles de multă vreme atitudinea lui de libertate şi discreţie totală. Chiar nu datorează nimănui explicaţii. Însă vorbim despre un superstar care pur şi simplu urmează nişte şabloane în viaţa personală pe care nici să vrei nu poţi evita să le comentezi măcar o dată cu prietenii la un pahar. Asta doar dacă nu le-aţi observat. Şabloanele, nu iubitele! Fiindcă acelea, de ceva timp, nu mai au voie pe covorul roşu la braţul lui. Trecute sunt vremurile când iubitele lui aveau onoarea să zâmbească la Oscaruri alături de el, aşa cum s-a întâmplat cu Giselle Bündchen sau Bar Refaeli.

