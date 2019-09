Alexandra Stan a oferit noi detalii despre bătaia cruntă primită de la impresarul ei şi cum s-a vindecat: „Foarte mulţi oameni ziceau că am meritat-o“

În cadrul campaniei „Femeia ca o pradă“, realizată de Ştirile Pro TV , cântăreaţa Alexandra Stan a rememorat episodul petrecut în urmă cu şase ani, când fostul ei manager şi iubit, Marcel Prodan, a bătut-o crunt. Artista a ajuns atunci în stare gravă la spital, iar imaginile cu ea plină de vânătăi au şocat opinia publică.

Acum, Alexandra Stan vorbeşte deschis despre acel moment, explicând că şedinţele de terapie au ajutat-o să înţeleagă cum anumite evenimente din copilărie şi adolescenţă au contribuit la transformarea ei în victimă.

Deşi a trăit într-o familie iubitoare, Alexandra Stan a povestit că absenţa tatălui, care era navigator, a afectat-o. Pe când ea avea 16 ani, tatăl s-a îmbolnăvit brusc, iar firma administrată de mama ei a început să aibă probleme financiare. Datoare şi covârşită de cheltuieli pentru investigaţii medicale, familia Stan s-a văzut nevoită să-şi vândă casa. Sora cea mare a cântăreţei s-a angajat, iar mama a plecat să muncească în Italia. „Îl învinuiam pe tata, adică vreo doi ani nu l-am suportat, mi se părea că era motivul tuturor nefericirilor mele“, a dezvăluit Alexandra.

La 18 ani, a urcat pe scena festivalului Mamaia, unde mai mulţi impresari au remarcat-o. A avut şi o ofertă - să se angajeze la un hotel şi să cânte pe 1.500 lei pe lună. A semnat însă cu doi agenţi foarte tineri, unul dintre aceştia fiind Marcel Prodan.

Cariera ei a explodat în momentul în care a lansat „Mr. Saxobeat“ şi a pătruns direct pe scena internaţională: „Să fii pe aceleaşi scene cu Rihanna în Japonia şi să ai piesa nr.1 şi nr. 2 în top e wow, nu ai cum, în momentul în care tu cu câteva luni înainte te gândeai să te duci să lucrezi la un hotel pe 1.500 de lei pe lună. Creierul nu poate să asimileze nivelul ăsta“.

Banii au venit nesperat de repede, iar Alexandra a început să-şi ajute familia: „Tata îmi zicea că nu iau câţi bani ar fi trebuit, mama îmi făcea socoteala şi îmi zicea cât trebuie să iau, că eu nu ştiam, pentru că nu făceam contracte cu ei. Marcel a început să aibă o atitudine proastă, se purta urât şi cu angajaţii şi cu mine“.

Alexandra Stan a povestit că îşi dorea să evolueze, să aibă stilistă, să-şi angajeze dansatori, însă partenerul ei nu îi permitea aceste lucruri. „Ei făceau sute de mii de euro şi nu îmi cumpărau un microfon. Aveam un contract inuman. Au început să mă ameninţe că mă vor ţine în casă, că nu o să mai fac nimic, că nu o să-mi mai dea voie să îmi cânt piesele, că o să mor de foame“, a precizat cântăreaţa.

În iunie 2013, Alexandra şi Marcel s-au contrat dur, după ce cântăreaţa şi-ar fi cerut drepturile, iar situaţia a degenerat până la bătaie: „A început să mă înjure şi să dea în mine. Ţin minte doar că eram ca un câine bătut şi am încercat să fug, cred că avea 80 la oră şi am tras de volan, am încercat să trag frâna de mână. Am vrut să cobor din maşină pentru că eram deja plină de sânge. Eram în dreapta şi tot îmi dădea cu pumnul. Când a oprit maşina, am coborât şi am alergat pe mijlocul străzii. Norocul meu cel mai mare a fost că a trecut o maşină de poliţie şi m-a văzut că eram disperată. Marcel şi-a dat seama ce a făcut şi a încercat să mă împace. M-am dus cu poliţia, m-au dus la spital la urgenţă. Au încercat să mă convingă să nu fac nimic public“.

Alexandra a ales să vorbească. Şi-a scos certificat medico-legal şi a depus plângere penală. A urmat un proces, iar Marcel Prodan a fost condamnat la şapte luni de închisoare cu suspendare.





Pe lângă trauma suferită, cântăreaţa a fost supusă şi judecăţii opiniei publice: „A trebuit să fac faţă şi la comentarii negative. Erau foarte mulţi oameni care ziceau că mi-am meritat-o. Şi acum mai primesc comentarii. Zilele trecute am pus o poză mai sexy şi un tip mi-a comentat - «nu mă mir că te-a bătut Prodan ăla». Adică dacă o femeie e sexy şi vrea să pozeze pe social media în slip sau în costum de baie merită să fie bătută, adică asta e mentalitatea românilor“.





Alexandra Stan le încurajează pe toate victimele violenţei - femei sau bărbaţi - să ceară ajutor, să solicite consiliere psihologică şi să aibă curajul de a aborda un nou început.



