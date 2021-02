Alex Velea, Antonia şi cei doi copii, depistaţi cu Covid-19

Alex Velea a anunţat că a fost depistat pozitiv cu Sars-Cov2 la începutul lunii decembrie, anul trecut. Ulerior, toţi membrii familiei sale, Antonia (31 de ani), dar şi cei doi copii, Dominic (5 ani) şi Akim (3 ani) au fost infectaţi cu temutul virus, însă au avut toţi forme uşoare. Nici părinţii solistului nu au scăpat, conform click.ro

„Am luat virusul. Pe 15 decembrie am făcut testul şi a ieşit pozitiv. A fost o formă uşoară la mine. N-am avut gust şi miros, nu am păţit la nici o răceală aşa ceva. La început, eu nu am crezut în acest virus. Era foarte ciudat. Am avut toţi, şi eu şi Antonia, copiii şi părinţii mei. Nu e de glumă cu acest virus. Vreau să mă vaccinez”, a declarat Alex Velea, la Xtra Night Show, de la Antena Stars.

Solistul însă s-a temult cel mai tare pentru viaţa tatălui său, care a avut o formă mai gravă a bolii, acesta suferind de o serie de afecţiuni considerate de risc.