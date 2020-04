Alex Abagiu & Radu Vlăduţ: “Mesajul nostru nu a fost înţeles. Am fost una dintre cele mai încercate echipe.”

Au stârnit comentarii, au dus la bun sfârşit probe dificile, au refuzat unele probe, au eliminat una dintre cele mai puternice echipe, cea alcătuită din fraţii Ristei, iar acum îşi continuă aventura în Taiwan, mânaţi de dorinţa de a dovedi că ei sunt acolo pentru că au un spirit foarte competitiv. Iată care este părerea lor despre această experienţă unică, cum se raportează la valul de animozităţi pe care l-au stârnit şi cum le-a schimbat viaţa show-ul de la Antena 1.

Care a fost cel mai dificil moment pe parcursul emisiunii şi de câte ori aţi vrut să renunţaţi şi să plecaţi acasă?

Radu: Pentru mine, unul din momentele grele a fost eliminarea Liei şi a Mariei, pentru că de atunci nu am mai avut întâlnirea cu fetele alea prietenoase care ne zâmbeau în fiecare dimineaţă şi ne încărcau cu energie pozitivă. Ne-a fost mult mai greu din acel moment încolo, dar nu am vrut să renunţăm niciodată.

Alex: Cel cu amuleta “refuzată”, pentru care mai apoi am fost pedepsiţi cu un handicap. E foarte greu când tu acţionezi conform principiilor tale şi eşti convins că ai acţionat just să fii, mai apoi, pedepsit pentru asta. Dar noi am înţeles că este un concurs şi că are nişte reguli care trebuie respectate. Aşa că ne-am acceptat pedeapsa şi am mers mai departe. Cam asta trebuie să fie atitudinea în Asia Express: orice se întâmplă, trebuie să mergi înainte.