Alec Baldwin a predat telefonul său poliţiei, în cadrul anchetei privind moartea cineastei Halyna Hutchins

În momentul dramei, pe 21 octombrie, la ferma din Santa Fe (New Mexico), Alec Baldwin lucra la o scenă cu directoarea de imagine Halyna Hutchins. I-a fost prezentată arma ca fiind inofensivă pentru că trebuia să conţină doar gloanţe oarbe, conform AFP.

Poliţiştii vor să afle cum au ajuns gloanţele adevărate pe platourile de filmare, ceea ce este, în teorie, interzis.

La mijlocul lui decembrie, anchetatorii au obţinut un mandat care îi autorizează să cerceteze telefonul lui Alec Baldwin, şi producător al westernului, estimând că ar putea conţine „dovezi” referitoare la caz, precum mesaje sau e-mail-uri.

Actorul a predat, vineri, iPhone-ul autorităţilor din comitatul Suffolk, în statul New York, unde are domiciliul. Poliţiştii locali vor face o copie a datelor din aparat şi le vor transmite colegilor din New Mexico însărcinaţi cu ancheta, a declarat un purtător de cuvânt al şerifului comitatului din Santa Fe.

Baldwin a asigurat, săptămâna trecută, că ajută la ancheta în care cineasta Halyna Hutchins a fost ucisă pe platourile de la „Rust”, la aproape o lună de când Poliţia a primit mandat să-i verifice telefonul.

„Orice insinuare potrivit căreia nu m-aş conforma anchetelor, ordinelor, exigenţelor sau mandatelor de urmărire privind telefonul meu, este o prostie, o minciună”, a lansat actorul într-un videoclip publicat pe Instagram.

El a explicat că autorităţile din statul New Mexico, unde s-a produs drama în octombrie 2021, lucrează cu cele ale statului New York, unde trăieşte el, şi că demersurile pentru recuperarea telefonului iau timp.

„Bineînţeles că ne vom conforma 1.000% cu acestea. Suntem perfect de acord cu asta”, a asigurat actorul.

Poliţiştii americani desemnaţi cu ancheta au fost autorizaţi pe 16 decembrie să confişte telefonul lui Alec Baldwin, care a folosit revolverul în cauză în timpul accidentului, şi care este şi producător al westernului cu buget redus.