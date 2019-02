Adriana Bahmuţeanu, despre medicul fals: „Avea o metodă foarte ciudată de anestezie, spunea că nu anesteziază decât local în cazul unui implant mamar“

Adriana Bahmuţeanu a vorbit despre modul în care falsul chirug se lăuda cu metodele sale şi câştiga paciente.

"Am fost invitată la deschiderea unei clinici şi am avut ocazia să îl cunosc pe acest escroc, bine nu ştiam că aşa e. Avea o metodă foarte ciudată de anestezie, spunea că nu anesteziază decât local în cazul unui implant mamar. El susţinea că se poate! Nu mi-a inspirat deloc încredere. Avea o metodă de anestezie foarte ciudată. Injecta în cadrul evenimentului, cui se oferea, nu avea nicio problemă. (...) Ne-a arătat nişte poze cu operaţiile din Italia. Am văzut câteva doamne foarte încântate de ceea ce făcea el. El spunea că face orice operaţie estetică cu anestezie locală. Eu l-am văzut cum injecta fără mănuşi", a spus Adriana Bahmuţeanu la Antena Stars, citată de Spynews.

Un medic ATI, citată de România TV a povestit despre experienţa avută cu Mattew Mode. Specialista ATI s-a pregătit "să dea anestezie" pentru ceva mai mult de o oră, pentru că atât ar fi durat o înlocuire de implant de sân în situaţia concretă a unei paciente a spitalului Monza. Operaţia făcută de Matthew Mode a durat însă aproape patru ore.

Ştire în curs de actualizare

