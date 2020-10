Adrian Enache: “Căsătoria în sine este principalul motiv de divorţ! Asta spune Iuliana Marciuc şi sunt total de acord cu ea”

OK!: Te-a înspăimântat vreun moment pandemia?

Adrian Enache:Nu! Absolut deloc! Virusul există, dar nu vorbim de o pandemie, ci de o epidemie. Acesta este Al Treilea Război Mondial bacteriologico-economic. Trăim în frică şi manipulare, cam despre asta este vorba.

Cum te protejezi? Dezinfectezi mai des, eviţi să ieşi în anumite locuri?

Nu am făcut nimic diferit de ceea ce fac în mod normal. Viaţa de sportiv te face să ai o anumită conduită, să te antrenezi, să te vitaminizezi. Ştiu exact ce este bine pentru mine şi cum să îmi cresc imunitatea. Şi asta nu de acum, ci de foarte mult timp, iar spălatul pe mâini e ceva normal. Nu era nevoie să vină acest virus ca să aflu. O ştiam de când eram mic, de la bunicii mei. Şi prietenii glumeau pe tema asta, văzând ce grijă am la acest capitol, că de aia m-au angajat cei de la farmacie să le fac reclamă . Nu dezinfectez mai des şi nici nu evit să ies în anumite locuri. Îmi văd de viaţa mea ca şi până acum. Oricum cred că ceva nu e cum trebuie. De exemplu, anul acesta am primit propunerea de a juca în primul meu film de lungmetraj dedicat pandemiei. Am acceptat şi filmările au durat o săptămână, timp în care am fost nevoit să joc cu masca pe gură. M-am simţit rău, ceva nu e ok.

