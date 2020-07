Adepţii teoriilor conspiraţiei privind COVID-19 cer demisia Andreei Esca: „Reprezintă un pericol pentru opinia publică, dorim demiterea sa“

După ce a declarat public că a fost diagnosticată cu coronavirus, Andreea Esca şi-a atras antipatii din partea celor care nu cred în existenţa virusului. Aceştia o acuză pe prezentatoarea ştirilor PRO TV că minte şi, prin intermediul unei petiţii virtuale, îi cer demisia.

„Considerăm că doamna Esca reprezintă un pericol pentru opinia publică şi dorim demiterea sa sau ca ea insăşi să îşi înainteze demisia din trustul ProTV," se arată în postarea publicată pe un grup privat de pe reţeaua de socializare Facebook. Cei aproximativ 1000 de semnatari ai manifestului spun că, în caz contrar, vor boicota emisiunile trustului, pe care nu le vor mai urmări.

Andreea Esca a revenit pe micile ecrane după o abenţă de 13 zile.Prezentatoarea a explicat în cadrul unui interviu că atât ea, cât şi soţul împreună cu fiul lor au fost infectaţi cu coronavirus. Vedeta ştirilor de pe Pro TV, a mărturisit cu groază prin ce momente a trecut atunci când a aflat că acesta a fost dus la terapie intensivă. Aceasta susţine că nu contează sistemul imunitar, deoarece virusul este foarte puternic.

„Da, am fost bolnavă de Covid-19, atât eu, cât şi soţul meu, şi fiul. Acum suntem bine şi avem un rezultat negativ astăzi toţi trei, lucrurile au fost foarte ciudate, niciodată nu te aştepţi sa ţi se întâmple ţie. Primul care s-a îmbolnăvit a fost soţul meu… El a ieşit pozitiv, eu negativ. Imediat a fost dus la spital. Eu am decis sa rămân în izolare pentru 14 zile. I-am făcut băiatului testul şi a ieşit pozitiv… La mine au apărut simptomele după 5 zile…Nu am apucat să refac noul test, iar într-o zi făceam cartofi cu usturoi. Mi-am dat seama ca nu simt mirosul de la usturoi. Am început să testez tot felul de parfumuri pe care le aveam prin casă. Mi-am dat seama că nu simt nimic, după care mi -am dat seama că pierdusem şi gustul. Mi-am făcut testul mai devreme şi am avut un test pozitiv şi eu. Aveam roşu în gât. Nu m-am speriat, nu m-am panicat”, a spus Andreea Esca la Pro tv.