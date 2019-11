Adelina Pestriţu a strălucit pe covorul roşu al galei People’s Choice 2019 din LA: ce ţinută a purtat şi cum s-a pozat cu vedetele de la Hollywood

Adelina Pestriţu a strălucit pe covorul roşu de la Los Angeles, în cadrul galei E! People’s Choice Awards, unde i s-a înmânat trofeul pentru Cel mai bun influencer din România 2019.

„Gala E! People’s Choice Awards a fost cea mai tare experienţă pe care am trăit-o vreodată. Ziua de ieri mi-a generat emoţii pe care nu credeam că le pot simţi vreodată şi nu ştiam că le am în interiorul meu. Vibe-ul de pe covorul roşu m-a făcut să mă nasc a doua oară. Nu mi-am imaginat niciodată că pot avea parte de asemenea aprecieri la nivel internaţional“, declara Adelina Pestriţu.

Adelina a purtat o rochie neagră, cu pene, aplicaţii strălucitoare, decupaje şi crăpătură adâncă pe picior, care a fost creată special pentru ea, ţinută la care au lucrat 15 oameni timp de şase zile.

FOTO E! Entertainment

Pe acelaşi covor roşu al celebrelor premii internaţionale din America au defilat Kim Kardashian, Pink, Jennifer Anniston, Adam Sandler, Gwen Stefani, Jeremy Scott, Zendaya, Jimmy Falllon, Kelly Rowland.

„Mi-am văzut preferaţii pe care îi adoram când îi întâlneam pe marile ecrane într-un film, late night show-uri şi reality show-uri. Nu m-aş fi gândit vreodată că pot sta la diferenţă de câteva scaune de ei“, a adăugat Adelina.

FOTO E! Entertainment

Vedeta a primit premiul Best Romanian Pop Culture Influencer 2019, a acordat interviuri presei prezente la eveniment şi a dedicat premiul comunităţii sale.

FOTO E! Entertainment

„Le mulţumesc tuturor celor care m-au votat zi de zi şi au făcut acest lucru posibil. Le sunt profund recunoscătoare. Premiul este al lor. Am cea mai tare comunitate din mediul online“, a mai spus Adelina Pestriţu pe covorul roşu.

Ulterior, vedeta a postat pe contul său de Instagram fotografii în care apare alături de Kim Kardashian şi Pink.

Vedeta a fost însoţită la marele eveniment al carierei sale de soţul ei, omul de afaceri Virgil Şteblea, care a purtat o ţinută compusă din negru şi auriu.

Adelina Pestriţu şi Virgil Şteblea FOTO E! Entertainment

Adelina Pestriţu, antreprenor în online, fondator www.edamagazine.ro şi www.byeda.ro, cu o comunitate totală de peste 3 milioane de oameni pe social media, a început să-şi construiască universul online acum aproape 10 ani, iar în ultimii trei ani, acesta a devenit un job full-time pentru ea.

„De dimineaţa până seara, în fiecare secundă a vieţii mele, sunt pregatită să intru în dialog cu prietenii mei de pe Facebook şi Instagram. Am proiecte mari în derulare, am multe contracte, propuneri interesante şi întâlnesc atât de mulţi oameni interesanţi în această lume, chiar dacă sunt şi foarte multe lecţii de viaţă şi oprelişti în tot acest drum. În acest moment de fericire supremă pentru mine, mi se pare că tot ceea ce am făcut în ultimii ani a căpătat cel mai frumos sens cu putinţă“, spune vedeta despre cariera ei.

FOTO E! Entertainment