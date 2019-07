Adelina Pestriţu s-a căsătorit: ce ţinută a purtat vedeta la cununia civilă FOTO

Adelina Pestriţu şi Virgil Şteblea s-au căsătorit civil la Primăria Sectorului 1, iar alături le-au fost doar naşii.

„Ne-am dorit ca de această dată să fie totul foarte simplu, privat şi scurt. Am ales să nu invităm pe nimeni, pentru că am fi fost obligaţi de context să facem o selecţie a prietenilor noştri şi, fără să ne dorim, să-i supărăm pe ceilalţi. Am fost doar noi împreună cu naşii, după cum ne-am şi dorit. Totul a fost concentrat pe importanţa evenimentului şi nu am respectat nicio tradiţie cu flori şi orez. Pentru noi acest pas înseamnă pur şi simplu oficializarea în acte a relaţiei noastre şi chiar am vrut să fim doar noi“, a povestit vedeta pe blog.

Adelina Pestriţu a ales pentru eveniment o rochie scurtă galbenă, cu un decolteu din dantelă în formă de V, în timp ce Virgil Şteblea a adoptat o ţinută casual – blugi şi cămaşă albă.

Cei doi, care au împreună o fetiţă, Zenaida Maria, în vârstă de un an, se vor cununa religios pe 20 iulie, iar într-un interviu recent pentru Adevărul Live, Adelina a oferit detalii despre petrecere.

