Adelina Pestriţu, desemnată cel mai bun influencer din România: „Sinceritatea e cheia succesului“ FOTO

Adelina Pestriţu a fost desemnată cel mai bun influencer din România, în anul 2019, la gala locală a premiilor E! People Choice Awards.

In calitate de „Best Romanian Influencer“, Adelina va participa la gala internationala E! People’s Choice Awards din 10 noiembrie, care va avea loc în America, la Santa Monica Los Angeles.

„Îmi vine să plâng, dar şi să rad în hohote, este un sentiment copleşitor ce simt acum. Pentru mine a fost ca un vis împlinit când am aflat că sunt pe lista de nominalizaţi la aceste premii atât de importante pe plan internaţional, aşa că acum, după ce am aflat vestea cea mare, simt că toată lumea e a mea. Nu ştiu cum aş putea să mulţumesc mai mult celor care m-au votat decât spunându-le că este premiul lor, că împreună am câştigat acest trofeu şi că îi voi lua cu mine peste tot, în America, în culisele galei, pe covorul roşu şi oriunde voi ajunge şi îi voi face să fie mândri că-i reprezint într-o lume aşa de mare. Vom trăi împreună visul american şi promit să fiţi martori când o să o invit pe Kim Kardashian să facem o poză împreună“, a declarat Adelina Pestriţu.





Alături de ea, vor mai merge în Los Angeles şi următoarele două clasate în top: Irina Deaconescu şi Maria Zvinca. Ceilalţi influenceri nominalizaţi ai galei au fost: Laura Giurcanu, Matei Dima (Bromania), Andrei Şelaru (Selly), Diana Condurache, Nadd Hu.

Adelina Pestriţu este urmărită pe contul oficial de Instagram, unde este urmărită de peste 1,2 milioane de persoane şi un ccanal de Youtube cu 140.000 de abonaţi.