Adelina Chivu, dezvăluiri din intimitate: „Eu vorbesc cu Cristi despre orice, mai mult decât cu prietenele mele”

Adelina şi Cristian Chivu, fostul căpitan al Naţionalei României cu o carieră internaţională remarcabilă în fotbal, au trecut prin pandemie aflându-se într-una dintre cele mai afectate zone: Milano, acolo unde el antrenează echipa de juniori a Inter Milano. Amintirile lor din perioada pandemică de vârf nu sunt tocmai plăcute şi vor stărui în mintea lor – iar pentru cei de aici care se plâng, Adelina Chivu mi-a spus fără echivoc: „În România a fost întotdeauna relaxare comparativ cu ce a fost aici”.

Mă bucur să te aud, Adelina, după o scurtă vizită în ţară. Cum a fost revenirea după doi ani?

A fost destul de complicat şi vizita a fost scurtă, totul foarte concentrat, pentru am avut multe lucruri de rezolvat. S-a nimerit la fix pentru că era şi mama mea la Ana Aslan, îşi face tot felul de tratamente la centrul de geriatrie în fiecare an. Dar din păcate nu am putut s-o văd decât puţin prin gard. A fost destul de dificil, pentru că nu o mai văzusem în persoană cam de doi ani. Ea m-ar fi luat să mă pupe, eu am băgat mâna puţin printre gratiile porţii, ne-am mângâiat cu vârfurile degetelor, portarul se uita la noi stresat. Dar e normal, sunt reguli, regulile se execută, nu se comentează. Am stat puţin de vorbă prin poartă... Am revăzut şi câţiva prieteni pe care nu îi văzusem de multă vreme. Acum vom veni mai des, pentru că s-a mai relaxat situaţia. Bine, în România a fost tot timpul oricum mai relaxată situaţia decât aici, unde a fost groaznic...

