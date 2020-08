Adele, complet transformată. Artista britanică şi-a surprins fanii cu o nouă apariţie FOTO

După această postare, numele cântăreţei a fost în tendinţele reţelei de socializare, potrivit news.ro.

Carnavalul de stradă are loc în fiecare an, în luna august, în cartierul londonez Notting Hill. Ediţia de anul acesta a fost anulată din cauza pandemiei de COVID-19 şi înlocuită cu un eveniment online.

Adele a reuşit să slăbească în ultimul an aproximativ 50 de kilograme, sub îndrumarea specialiştilor în alimentaţie şi sport. Potrivit presei internaţionale, SirtFood este dieta care a ajutat-o pe celebra cântăreaţă să ajungă la silueta visată.

Cel mai bine vândut artist născut la Londra, Adele şi-a lansat în 2008 primul album, „19“, care s-a vândut în peste 6 milioane de copii. În 2009, a câştigat două premii Grammy şi a fost supranumită de presa britanică „Noua Amy Winehouse“.

În 2011, şi-a lansat al doilea album de studio, „21“, care, datorită unor piese precum „Rolling in the Deep“, „Someone Like You“ şi „Set Fire to the Rain“, a avut un succes fenomenal şi s-a vândut în peste 29 milioane de copii pe plan mondial. Acel album i-a adus artistei britanice şase premii Grammy în 2012. În acelaşi an, a înregistrat piesa „Skyfall“, tema muzicală a filmului onomim din seria „James Bond“, pentru care a fost premiată cu un Glob de Aur şi un premiu Oscar.

Al treilea album de studio al cântăreţei Adele, „25“, a debutat în 2005 pe primul loc în topul Billboard 200, în momentul lansării sale. La cea de-a 59-a ediţie a galei premiilor Grammy, Adele a câştigat cinci trofee, inclusiv la categoriile Cel mai bun album al anului, Cel mai bun cântec al anului şi Înregistrarea anului.