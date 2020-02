Actriţa Shannen Doherty a dezvăluit că are cancer în stadiu terminal: „E cumplit. Sunt extrem de speriată“

Shannen Doherty, în vârstă de 48 de ani, a dezvăluit plângând că suferă de cancer mamar, în stadiu avansat, la trei ani după ce cumplita boală intrase în remisie, scrie Daily Mail.

Actriţa a apărut în emisiunea „Good Morning America“, unde a povestit prin ceea ce trece. Shannen Doherty a fost iniţial diagnosticată cu cancer în anul 2015. După doi ani, boala a intrat în remisie, iar acum a recidivat în mod agresiv.

„Va ieşi la iveală mai devreme sau mai târziu. Am cancer mamar în stadiul IV (metastază). Din acest motiv sunt aici. Boala a revenit. E cumplit. Sunt extrem de speriată“, a povestit actriţa. Ea a mărturisit că cel mai dificil este să le dea vestea mamei şi soţului ei, producătorul de film Kurt Iswarienko.

„Mama mea este o persoană ridicol de curajoasă. Aşa e şi soţul meu, dar sunt îngrijorată pentru ei“, a adăugat actriţa.

Vorbind despre starea ei de sănătate, actriţa a mărturisit că îi este greu să accepte faptul că boala a recidivat: „Nu cred că am procesat pe deplin vestea. E o veste cumplită din atât de multe puncte de vedere. Cu siguranţă am zile în care mă întreb «De ce eu?». Apoi mă întreb «De ce nu eu? Cine altcineva? Cine altcineva în afară de mine ar merita aşa ceva?». Niciunul dintre noi nu merită. Prima mea reacţie este întotdeauna aceea de îngrijorare, căci nu ştiu cum să le dau vestea mamei şi soţului meu.“

„Am avut momente de anxietate extremă. Chiar credeam că nu pot face faţă“, a adăugat Doherty.

