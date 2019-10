Actriţa Selma Blair, dezvăluiri despre scleroza multiplă: „Medicii m-au sfătuit să mă pregătesc de moarte“ VIDEO

Într-un discurs susţinut la un summit pentru sănătate din New York, actriţa cunoscută din „Legally Blonde“ şi „Cruel Intentions“ a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut după ce în 2018 a fost diagnosticată cu scleroză în plăci.

La aproape un an după ce a aflat de boală, actriţa rămăsese fără opţiuni medicale prin care să scape de durerea insuportabilă. Ea a mărturisit că toate tratamentele încercate până la acel moment au fost fără succes. „Nimic nu funcţiona pentru mine atunci şi eram într-un declin mai rapid decât era acceptabil“, a declarat Selma Blair potrivit People

Blair a povestit că a fost sfătuită să încerce un transplant de celule stem şi o rundă agresivă de chimioterapie pentru a-şi reporni sistemul imunitar, însă a recunoscut că îi era teamă şi se gândea să refuze această variantă.

„Chiar nu aveam nicio intenţie să fac aceste lucruri, mă gândeam că nu vreau să-mi distrug ce mai rămăsese din corpul meu. Mă gândeam doar: «De ce să bag în mine acest drog oribil care este chimioterapia? Nu am cancer“. Dar efectiv mi-am dat seama că nu mai am nicio soluţie“.

Actriţa a dezvăluit şi că medicii au sfătuit-o să se pregătească pentru moarte: „Am fost averizată, aşa că am început cumva să-mi fac planurile pentru moarte şi i-am spus asta fiului meu, iar el mi-a zis că ar prefera să fiu incinerată. Am făcut mai multă chimioterapie decât face în mod obişnuit un pacinet bolnav de cancer, aproape că te ucide cantitatea pe care am făcut-o eu, însă celulele stem m-au ajutat să supravieţuiesc“.

În prezent, actriţa se află în recuperare şi simte că nu a depăşit complet pericolul, însă se simte mai bine. „Nu am vorbit prea mult despre ce mi s-a întâmplat pentru că încă nu sunt complet vindecată şi nu vreau să-i sperii pe oameni. Căderea părului a fost un aspect minor, nu m-au deranjat lucrurile care ţin de fizic. Tot ce mi-am dorit e să îmi pot petrece în continuare serile alături de copilul meu şi să fiu lângă el cât mai mult timp posibil“.