Actorul Will Smith a mărturisit că s-a gândit să-şi ucidă tatăl pentru a-şi răzbuna mama

„Tatăl meu era violent, dar în acelaşi timp venea la fiecare meci, piesă de teatru şi recital. Era un alcoolic, dar era treaz la fiecare premieră a unuia din filmele mele”, a scris actorul într-un fragment din cartea sa, obţinut de revista People.

Actorul a mai relatat un moment violent între părinţii lui la care el a fost martor şi despre care a spus că l-a marcat timp îndelungat.

„Când aveam 9 ani l-am văzut pe tatăl meu lovind-o în cap pe mama atât de tare încât s-a prăbuşit la podea. Am văzut-o scuipând sânge. Acel moment m-a definit cine sunt ca persoană probabil mai mult decât oricare alt moment din viaţa mea”, a scris Will Smith, transmite Hotnews.

Will Smith a mai scris că regretă că nu a putut să o apere pe mama sa în acea zi. „Tot ce am făcut de atunci – premiile şi laudele, faima şi atenţia, personajele şi râsetele – au fost o serie subtilă de scuze faţă de mama mea pentru lipsa mea de acţiune din acea zi. Că am eşuat în acea zi. Că nu l-am înfruntat pe tatăl meu. Că am fost un laş”, a mai continuat actorul.

El a mărturisit că a dorit să-şi răzbune mama şi că a ajuns să îl îngrijească pe bărbatul care se îmbolnăvise de cancer, moment în care a vrut să-şi îndeplinească promisiunea.