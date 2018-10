Actorul principal din „American Pie“ a împlinit un an de abstinenţă. Cum arată Jason Biggs în prezent

Zilele trecute, Jason Biggs, în vârstă de 40 de ani, a postat pe Instagram un mesaj prin intermediul căruia îşi anunţa fanii că s-a împlinit un an de când nu a mai pus gura pe alcool şi a renunţat la droguri. Mai mult decât atât, el a spus că a avut probleme cu dependenţele foarte mulţi ani şi a străbătut un drum lung pentru a-şi reveni. „Am încercat pentru prima dată să renunţ la alcool şi droguri în urmă cu cinci ani, atunci când am realizat că dependenţa este mult prea mare. Să scapi de aceste lucruri este foarte greu şi ai nevoie de multe încercări, însă pot spune că s-a împlinit un an de abstinenţă.”