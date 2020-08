Actorul Paul Mescal apare în cel mai nou videoclip The Rolling Stones VIDEO

Piesa a fost lansată în urmă cu două săptămâni şi este a doua dintre cele trei care vor fi incluse pe varianta remasterizată a albumului „Goats Head Soup” (1973), care va fi lansată în toamnă. Înregistrarea beneficiază de aportul chiaristului Jimmy Page şi al basistului Rick Grech, scrie news.ro

Albumul „Goats Head Soup 2020” cuprinde setlistul original din 1973, remixat, dar şi demo-uri şi interpretări live, între altele. El va fi lansat pe 4 septembrie.

Premiera videoclipului, pe YouTube, a fost precedată de o discuţie online între solistul Mick Jagger şi Paul Mescal, recent nominalizat la premiile Emmy pentru rolul din serial.

Videoclipul a fost filmat în hotelul Claridge’s din Londra. „Este evident că te-ai distrat foarte mult în acest hotel gol”, i-a spus Jagger. „Credeam că o să mori când ai sărit pe scări”. Iar Mescal a replicat: „Şi eu”.

Întrebat de ce a durat atât de mult până ce „Scarlet” să fie dezvăluită, Jagger a explicat că au existat mai multe versiuni ale piesei, cu diverşi muzicieni, şi că „nu era chiar o înregistrare Rolling Stones”.

Jimmy Page (Led Zeppelin) i-a secondat lui Keith Richards, iar Rick Grech a realizat linia de bas. „Îmi amintesc că am făcut mai multe versiuni. Îmi amintesc că am cântat-o cu diferiţi oameni. Dar nu îmi amintesc să o fi făcut pe asta. Am vorbit cu Jimmy Page şi el mi-a spus: «O, da, îmi amintesc asta. Am stat în subsolul de înregistrări al lui Ronnie Wood şi mai erau...» El îşi amintea tot. Eu îmi amintesc că eram acolo, dar atât”, a spus Jagger.

Musicianul a spus, ca explicaţie pentru cei aproximativ 50 de ani de amânare a lansării: „Nu era chiar o înregistrare Rolling Stones”

În izolare, Jagger a spus că lucrează la viitorul album cu piese noi al trupei. În aprilie, The Rolling Stones a lansat „Ghost Town”, una dintre compoziţiile originale care vor fi incluse pe următorul disc.

„Acum înregistrez părţile de voce pentru altele, încercând să finalizez, apoi voi scrie unele noi, de asemenea. Nu este o perioadă atât de rea pentru muzicieni”.

The Rolling Stones a lansat pe 9 iulie „Criss Cross”, prima dintre cele trei piese inedite incluse în varianta 2020 a albumului „Goats Head Soup”.

The Rolling Stones, înfiinţată la Londra în 1962, este una dintre cele mai longevive şi apreciate formaţii rock din lume. Până în prezent, grupul britanic a lansat 30 albume de studio, care au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de copii pe plan mondial. Între discurile de referinţă se numără „Their Satanic Majesties Request” (1967), „Beggars Banquet” (1968), „Let It Bleed” (1969), „Sticky Fingers” (1971), „Exile on Main St” (1972), „It's Only Rock 'n Roll” (1974), „Tattoo You” (1981), „Steel Wheels” (1989), „Voodoo Lounge” (1994) şi „Bridges to Babylon” (1997).

În prezent, grupul este format din Mick Jagger (voce, chitară), Keith Richards (chitară, voce), Charlie Watts (tobe) şi Ronnie Wood (chitară). Grupul britanic a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1989. Cel mai recent disc al formaţiei, „Blue & Lonesome”, a fost lansat în 2016.