Actorul Jeff Bridges a anunţat că a fost diagnosticat cu limfom

Luni seară, făcând referire la personajul din „The Big Lebowski”, el a scris pe Twitter: „Cum ar spune Dude, un nou rahat a apărut. Am fost diagnosticat cu limfom. Deşi este o boală gravă, sunt norocos că am o echipă minunată de medici şi prognosticul e bun. Voi începe tratamentul şi vă voi ţine la curent cu recuperarea mea”.

Bridges, în vârstă de 70 de ani, nu a dat mai multe detalii, iar într-un alt mesaj el şi-a îndemnat urmăritorii să meargă la vot în alegerile prezidenţiale, scrie news.ro.

Născut pe 4 decembrie 1949, la Los Angeles, Jeff Bridges a fost de şapte ori nominalizat la premiile Oscar de-a lungul carierei. A câştigat trofeul Academiei americane de film pentru rolul principal din „Crazy Heart”. Între filmele în care a jucat se numără „The Last Picture Show” (1971), „Star Man” (1984) şi „Hell or High Water” (2016).

Este celebru pentru rolul Dude din „The Big Lebowski”, film regizat de Joel şi Ethan Coen, şi poate fi văzut în filme ca „The Fabulous Baker Boys”, „The Fisher King” şi primul „Iron Man”.



As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.