Actorul George Segal, nominalizat la Oscar pentru rolul din „Who’s Afraid of Virginia Woolf”, a murit

Soţia lui a anunţat că Segal a murit pe 23 martie, din cauza unor complicaţii survenite în urma unei intervenţii pe cord.







Actorul a jucat în regia unora dintre cei mai reputaţi regizori, între care Robert Altman, Mike Nichols, Paul Mazursky şi Sidney Lumet.





În filmul lui Nichols din 1967, „Who’s Afraid of Virginia Woolf?”, Segal a jucat rolul unui profesor care se trezeşte prins într-o seară de jocuri psihologice cu Richard Burton şi Elizabeth Taylor. Filmul a primit 13 nominalizări la Oscar, inclusiv pentru Segal, şi a primit cinci trofee.





George Segal a jucat şi în toate cele opt sezoane ale sitcomului „The Goldbergs” (ABC) şi în filme ca „Bye Bye Braverman”, „A Touch of Class”, „The Hot Rock”, „Fun With Dick and Jane”, „The Owl and the Pussycat”, alături de Barbra Streisand, „Loving”, „Who Is Killing the Great Chefs of Europe?”, „The Terminal Man” şi „The Black Bird”.





Născut în Great Neck (New York), Segal a studiat la Actor’s Studio şi a jucat pe Broadway în spectacole ca „Gideon” şi „Rattle of a Simple Man”. După ce a semnat un contract cu Columbia Pictures, a obţinut primul rol în film, în „The Young Doctors”. După câteva apariţii în producţii de televiziune, a jucat un rol mai mare în „Ship of Fools” al lui Stanley Kramer, apoi în „King Rat”.





A jucat şi în filmele de televiziune „Of Mice and Men”, „Death of a Salesman” şi „The Desperate Hours”.





George Segal cânta la ukulele şi banjo, lansând un album cu trupa sa The Imperial Jazz Band şi a cântat la „The Tonight Show” şi în câteva dintre rolurile sale.





În anii 1980, a apărut în comedii populare, ca „Look Who’s Talking”, apoi a fost distribuit de Gus Van Sant în „To Die For”, de David O. Russell în „Flirting With Disaster” şi de Ben Stiller în „The Cable Guy”.