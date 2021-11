Actorul Florin Zamfirescu îi ia apărarea lui George Burcea: „Reacţia lui mi se pare foarte firească”

Actorul Florin Zamfirescu a intervenit prin legătură telefonică în cadrul emisiunii „Acces Direct” şi a dezbătut subiectul aprig discutat în aceste zile, şi anume discursul prin care George Burcea susţinea că unele femei „merită bătute”, dacă preferă bărbaţii cu acest tip comportament în detrimentul celor care gătesc, spre exemplu. El a fost acuzat de o urmăritoare de-a sa că este un bărbat sensibil, care găteşte, iar de aici până la starea de nervi a actorului, urmată de declaraţiile problematice, nu a mai fost mult.

Actorul Florin Zamfirescu i-a luat apărarea lui George Burcea

„Reacţia lui mi se pare foarte firească. Eu am avut un conflict cu George Burcea dintr-o neînţelegere, dar m-am interesat pe parcurs, am aflat anumite lucruri despre el. Din câte am înţeles scrie şi cărţi, el este un individ repezit, pripit şi care se enervează repede.