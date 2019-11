Actorul Edward Norton a vorbit despre momentul în care i-a salvat viaţa lui Leonardo DiCaprio: „S-a făcut mai mult caz decât trebuia“

În 2010, actorii Edward şi Leonardo filmau pentru documentarul lui DiCaprio, „Before the Flood“, şi făceau scuba diving în Insulele Galapagos, când rezervorul de oxigen al starului din „Once Upon A Time In Hollywood“ a rămas fără aer aproape de fundul mării.

Înainte ca documentarul despre schimbările climatice realizat de Leonardo DiCaprio să fie lansat, regizorul acestuia, Fisher Stevens, povestea cum celebrul actor era să îşi piardă viaţa şi cum a fost salvat de Edward Norton.

Invitat pe 23 noiembrie în emisiunea „The Jonathan Ross Show“, Norton a fost întrebat exact de momentul în care i-a salvat viaţa lui DiCaprio. El a vorbit pentru prima dată despre incident şi a ţinut să clarifice cum s-a întâmplat totul, potrivit mirror.co.uk.

„Există adevăr în această poveste. S-a făcut totuşi mai mult caz decât trebuia. Eram în Galapagos Islands. Făceam scufundări cu renumita oceanografă Sylvia Earl“, a început el.

Norton a continuat: „Îl ştiu pe Leo de multă vreme, îşi pierde minţile când vine vorba de animale, în sensul că este fascinat de ele. În jur de vreo 100 de pisici de mare au trecut pe sub noi, i-am văzut privirea de copil entuziasmat, l-am văzut că îşi pregăteşte camera. Am făcut scufundări de la 16 ani, m-am uitat la ceas în acea zi şi am zis: «Suntem aproape de final.» L-am văzut urcând, coborând şi mi-am dat seama că nu e un lucru bun, pentru ca începuse să le urmărească şi mi-am dat seama că va rămâne fără oxigen şi chiar asta s-a întâmplat.“

Leonardo DiCaprio FOTO Getty Images

DiCaprio, în pericol de moarte în repetate rânduri

Aceasta nu este prima ocazie-limită cu care Leonardo DiCaprio se înfruntă. Atunci când se afla în Africa de Sud, un rechin i-a intrat în cuşcă în timp ce făcea scufundări. DiCaprio a povestit că i s-a spus că un astfel de eveniment nu se mai întâmplase de 30 de ani. Pe de altă parte, în timp ce zbura spre Rusia, unul dinte motoarele avionului a explodat, iar pilotul a aterizat de urgenţă.

Actorul a mai povestit despre experienţa pe care a avut-o cu Ellen DeGeneres atunci când a sărit cu paraşuta. „Am sărit din avion şi prima paraşută nu s-a deschis. Totul se întâmpla în tandem, cineva sărise cu mine. Am început să cădem liberi spre pământ. Atunci vezi imagini din toată viaţa ta. A doua paraşută era şi ea încurcată, îmi vedeam prietenii cum îşi deschid paraşutele iar eu plonjam spre pământ. Am încercat să o eliberez timp de 20 - 30 de secunde. Partenerul meu a desprins paraşuta şi mi-a zis că probabil o să îmi rup picioarele pentru că am o viteză prea mare. A fost una dintre cele mai grele experienţe ale vieţii mele şi nu o să o mai repet“, a povestit DiCaprio.