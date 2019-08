Actorul Danny Trejo a salvat un bebeluş blocat într-o maşină răsturnată: declaraţiile starului

Actorul a reacţionat imediat după ce a văzut că două maşini s-au ciocnit, una dintre acestea răsturnându-se. Copilul se afla prins pe bancheta din spate, în scaunul pentru bebeluşi, potrivit CNN.

Danny Trejo, în vârstă de 75 de ani, susţine că a încercat să intre în maşina răsturnată printr-o fereastră spartă, însă nu a reuşit să desfacă centura de siguranţă. Cu ajutorul unui alt martor, actorul a reuşit să scoată copilul în siguranţă.

Trejo, care face voluntariat lucrând cu micuţi cu nevoi speciale, a povestit că a ştiut exact ce să facă pentru a-l linişti pe băieţel. „Era panicat, aşa că i-am spus că trebuie să ne folosim superputerile pentru a ne elibera. Am luptat împreună şi am reuşit. Chiar am avut o conexiune şi astfel am reuşit să-i distrag atenţia de la accident“, a relatat actorul pentru ABC7.

„Tot ce mi s-a întâmplat bun în viaţă a fost după ce am ajutat alte persoane“, a declarat actorul.

#BREAKING Actor Danny Trejo helps save baby trapped in overturned car in Sylmarhttps://t.co/WVikBdUB2r — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) August 8, 2019

