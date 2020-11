Actorul britanic Hugh Grant, infectat cu SARS-CoV-2: „Simptomele s-au agravat până la panică“

Actorul britanic Hugh Grant, cunoscut din producţii ca „Four Weddings and a Funeral”, „Bridget Jones”, „Florence Foster Jenkins” şi „The Undoing”, a dezvăluit marţi seară, la emisiunea lui Stephen Colbert, că a fost infectat cu SARS-CoV-2 la începutul acestui an şi că experienţa a fost una intensă.

La „The Late Show”, Grant a spus că el şi soţia lui au contractat Covid-19 în luna februarie, iar recent a fost confirmat că amândoi au dezvoltat anticorpi.

Hugh Grant a explicat, în direct dintr-un hotel din Londra, faptul că simptomele s-au înrăutăţit gradual până ce a intrat în panică.

„Am avut boala. Eu şi soţia mea am avut iarna trecută. Undeva prin februarie. Nu cred că vom mai lua. Am făcut acum o lună un test pentru anticorpi. Încă îi am. Deci, ştiu că asta a fost. A început ca un sindrom foarte straniu, începeam să transpir teribil. Era ca un poncho de transpiraţie, chiar jenant. Îmi simţeam ochii de trei ori mai mari şi aveam senzaţia că un bărbat enorm stătea pe pieptul meu - Harvey Weinstein sau cineva. Apoi, mergeam pe stradă într-o zi, şi m-am gândit «Nu pot mirosi nimic». Şi începi să te panichezi pentru că pe atunci oamenii tocmai începeau să vorbească despre asta ca simptom”.

Grant a spus că a încercat să miroasă florile şi, pe măsură ce se îngrijora tot mai mult, a încercat şi cu lucruri mai puţin plăcute, precum un coş de gunoi, înainte de a-şi pulveriza parfumul soţiei direct în faţă. „Nu putem mirosi nimic”, a subliniat actorul în vârstă de 60 de ani.

El a mai spus că prima perioadă de izolare, de trei luni şi jumătate, a petrecut-o cu cele două fiice ale lui, în vârstă de 4 ani şi 2 ani. „Totul a fost despre păpuşi Barbie. Ne-am jucat... Iniţial, am încercat să fiu drăguţ, apoi, după ce fetele adormeau, continuam să mă joc cu ele”, a glumit Grant.

Marea Britanie se află acum în a doua perioadă de izolare, impusă de autorităţi pentru 30 de zile, până pe 3 decembrie.