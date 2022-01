Actorul Bob Saget, cunoscut pentru rolul din serialul „Casa plină”, a murit

În urma unui apel, duminică după-amiază poliţia l-a găsit pe Saget inconştient în camera sa de hotel.

Decesul a fost pronunţat la faţa locului. Nu au fost oferite, momentan, detalii despre cauza morţii.

Saget începuse în septembrie un turneu american care urma să se încheie în iunie 2022. Cel mai recent, sâmbătă seară, el a susţinut un show în Jacksonville (Florida).

În 1987, Saget a fost distribuit în rolul Danny Tanner, tată de familie, în serialul „Full Fouse” (ABC). În show, el îşi creştea fiicele ca tată singur, după moartea soţiei, şi avea ajutorul cumnatului său, Jesse Katsopolis, jucat de John Stamos, şi al celui mai bun prieten, Joey Gladstone (Dave Coulier).

Serialul a avut opt sezoane şi 192 de episoade, din 1987 până în 1994.

Netflix a lansat o continuare, intitulată „Fuller House” (2016 - 2020), care are cinci sezoane şi 75 de episoade. Saget şi-a reluat rolul, apărând în zece episoade.

În perioada 1989 - 1997, Saget a fost gazda emisiunii „America’s Funniest Home Videos”, în care erau prezentate cele mai amuzante înregistrări video făcute acasă de telespectatori.

Pe lângă „Full House” şi „AFHV”, Bob Saget a narat „How I Met Your Mother” (CBS), serial cu nouă sezoane, difuzat între 2005 şi 2014, a regizat filmele „Dirty Work” (1998), cu Norm Macdonald şi Artie Lang în distribuţie, „Farce of the Penguins” şi a apărut în „Entourage”, a fost gazda „1 vs. 100” şi „Nashville Squares” şi a competiţiei „The Masked Singer” în 2020.

Albumul „That’s What I’m Talkin’ About”, lansat de el în 2014, a fost nominalizat la Grammy. El a dedicat programul special „That Ain’t Right” (HBO, 2007) tatălui lui, Ben Saget, care murise cu câteva luni înainte, din cauza unor probleme de inimă.

Saget era membru în conducerea Scleroderma Research Foundation, după ce sora lui fusese diagnosticată cu sclerodermie şi a murit în 1993.

A fost căsătorit cu Kelly Rizzo, cu care a avut trei copii.