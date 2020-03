Actorul american Mark Blum a murit din cauza Covid-19

Decesul lui Blum la vârsta de 69 de ani a fost anunţat de grupul The Playwrights Horizons şi de vicepreşedinta SAG-AFTRA Rebecca Damon, scrie news.ro.

Născut în New Jersey, el şi-a început cariera de actor în anii 1970. A câştigat un trofeu Obie pentru rolul din „Gus and Al“ al lui Albert Innaurato, spectacol din stagiunea 1988-1989. Blum a jucat şi pe Broadway în „Lost in Yonkers“, după Neil Simon, „The Best Man“ al lui Gore Vidal şi „The Assambled Parties“ al lui Richard Greenberg.

În film, s-a remarcat în „Desperately Seeking Susan“ (1985), alături de Rosanna Arquette şi Madonna, şi în „Crocodile Dundee“ (1986), alături de Paul Hogan. A mai făcut parte, între altele, din distribuţia filmelor „Lovesick“, „Just Between Friends“, „Blind Date“ şi „The Presidio“.

Printre producţiile de televiziune în care a jucat se numără „You“, serial al Lifetime, „Sweet Surrender“, „Capital News“, „Frasier”, „NYPD Blue”, „Mozart in the Jungle“ şi „Coin Heist“.