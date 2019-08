Actorul Alexandru Papadopol, surprins sărutându-se cu o altă actriţă, după divorţul de Ioana Ginghină FOTO

Alexandru Papadopol şi Ioana Ginghină s-au despărţit după o căsnicie de 12 ani. Cei doi au împreună o fiică, Ruxandra, în vârstă de 11 ani.

Îmbrăcat lejer şi extrem de relaxat, actorul a fost surprins în plină zi, în ipostaze tandre alături de Adriana Titieni (43 de ani), soţia celebrului actor şi fost rector al UNATC Adrian Titieni (56 de ani), potrivit Spynews.

În faţa casei lui Alexandru Papadopol, cei doi s-au mângâiat tandru şi s-au sărutat pasional, înaine de a se despărţi.

Zvonurile spun că şi cuplul Titieni s-ar fi destrămat în secret, un indiciu fiind că Adriana a revenit la numele de fată, cel puţin pe reţelele sociale, notează sursa citată.

Adriana Titieni a jucat în mai multe producţii cinematografice şi de televiziune alături de Ioana Ginghină şi Adrian Titieni, cum ar fi serialul «În familie».

Alexandru Papadopol şi Adriana Titieni FOTO Spynews

Reacţia Ioanei Ginghină

„Am văzut. Îmi sună telefonul întruna. Acum Ruxi (fiica ei şi a lui Papadopol - n.r.) e importantă“, a fost reacţia Ioanei Ginghină, într-un comentariu pe Facebook, după ce a văzut filmarea în care fostul ei soţ se săruta cu actriţa Adriana Irimescu Titieni.

Ulterior, Ioana Ginghină a vorbit pentru Antena Stars şi a precizat că nu a ştiut nimic de ceea ce pare a fi noua relaţie din viaţa fostului său soţ.

„Nu bănuiam, gândeşte-te că noi nu mai vorbim de atâta timp, nici nu am stat vreodată să îl urmăresc. Gândeşte-te că el a plecat din februarie de acasă, deci, eu nu mai ştiu mare lucru. Eu am depus actele tocmai pentru că nu se mai întâmpla nimic, nu mai venea. Nu cred sincer că era dinainte, adică de acum un an relaţia, nu cred că ăsta e motivul. Deci, e ceva nou. Nu cred, sincer, eu nu am fost niciodată omul care să caute în telefoane, în mail-uri. Ştii cum e, ce nu ştii, te face fericit. Niciodată nu am fost aşa şi nici nu voi fi de acum încolo, că nu e cazul“, a spus actriţa.

„La un moment dat, oricum ar fi apărut, că e la unul, că e la altul, la un moment dat apărea cineva. Dar să nu fie atât de public şi să nu fie atâtea săruturi pătimaşe în public. Doar că eu asta aş fi vrut, şi de la mine am pretenţia, să nu fie pe stradă, în locuri publice, deoarece copiii sunt răi la şcoală. Internetul le este la îndemână, nu trebuie să le spună părinţii acasă“, a adăugat Ioana Ginghină.

Cuplul Titieni Povestea de dragoste dintre Adrian şi Adriana Titieni a început pe băncile facultăţii, în urmă cu mai bine de 20 de ani. Adriana, pe atunci Irimescu, intrase la grupa de actorie al cărei lector era Adrian Titieni (56 de ani). S-au cunoscut când aceasta de abia intra pe băncile facultăţii. S-au îndrăgostit, el a renunţat la postul de profesor la clasa iubitei sale, iar la un an de la prima lor întâlnire s-au şi căsătorit. Relaţia lor a evoluat rapid. La primele întâlniri, Adrian Titieni a şi cerut-o de soţie pe Adriana, care avea pe atunci 22 de ani, potrivit click.ro. La cei 23 de ani ai brunetei s-au căsătorit, la un an a apărut în viaţa lor fiica Ariadna, iar apoi, după încă un an, familia s-a întregit când pe lume a apărut şi fiul cuplului, Marc. Copiii lor sunt acum şi ei adulţi. Ariadna are 20 de ani şi este studentă la Universitatea de Medicină şi Farmacie, iar Marc a intrat la Teatru. Adrian şi Adriana Titieni FOTO OK Magazine Actriţa susţinea în urmă cu ceva vreme, în timp ce descria povestea de iubire dintre ea şi cel care i-a fost la un moment dat profesor, că relaţia dintre ei ar putea fi încheiată numai de moartea unuia dintre ei. „Suntem de nouă ani împreună şi sper să mai fim înca de zece ori pe-atât, chiar îmi doresc ca relaţia asta să se sfârşeasca doar odată cu dispariţia mea de pe pamânt, a mea sau a lui. (..) Nu cred că se erodează (dragostea n.r). Eu sunt aproape dependentă de soţul meu. Poate părea o exagerare. E un lucru pe care nu l-am mai spus. Nu pot să adorm dacă Adrian nu este acasă, iar când pleacă la spectacole, la repetiţii, primele două, trei zile de acomodare sunt cumplite”, spunea Adriana cu câţiva ani în urmă, pentru Revista Tango. Ioana Ginghină şi Alexandru Papadopol s-au cunoscut pe platourile de filmare după ce Ruxandra Ion i-a distribuit pe cei doi în aceleaşi telenovele, precum „Numai iubirea“ (2004), „Daria, iubirea mea“ (2006) şi „Aniela“ (2009). În 2007 cei doi s-au căsătorit, iar la scurt timp au devenit părinţi de fetiţă.

