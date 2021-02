Actorul Adrian Nartea, sex-simbol în Bulgaria: Primesc zilnic mesaje de la bulgăroaice

Adrian Nartea este actor şi prezentator de televiziune. El a devenit cunoscut în România odată cu difuzarea serialului "Vlad", de la PRO TV. Vedeta se bucură de aprecieri şi în rândul vecinilor bulgari, acolo unde serialul românesc se bucură de mare succes. Actorul a mărturisit, într-un interviu pentru Click! că primeşte foarte multe mesaje de la admiratoarele sale bulgăroaice.

"De când a început difuzarea acolo, au reuşit bulgarii să mă contacteze în toate felurile. Zilnic am mesaje de la bulgari şi de la bulgăroaice. Am făcut şi interviuri via zoom cu BTV-ul. Este hit. Mi-au spus că ratingul serialului în Bulgaria este mai mare ca orice emisiune făcută la ei", a mărturisit actorul.

Potrivit vedetei, serialul Vlad ar urma să fie difuzat şi în Coreea de Sud.

Adrian Nartea a vorbit şi despre filmările la noul sezon, oprite momentan din cauza pandemiei de COVID-19: " Încă aşteptăm să vedem ce se întâmplă cu filmările. Nu putem filma în pandemie. Fiind un proiect atât de mare şi atât de valoros, practic resursele sunt foarte mari. Şi atunci riscurile din nou sunt foarte mari. Şi cumva pandemia asta ne-a oprit pentru a avea un produs de calitate pe care noi vrem să-l continuăm. Dar nu ştim care este deznodământul."

Adrian Nartea este căsătorit cu Alina Ferinceac, de profesie make-up artist, şi împreună au o fetiţă, Mara, în vârstă de patru ani. Familia lor se va mări în curând, căci soţia actorului este însărcinată. ADrian Nartea a fost întotdeauna discret în privinţa vieţii de familie.