Acasă la Nicuşor Dan, noul primar al Bucureştiului. Acesta locuieşte cu soţia şi fiica lor într-un apartament cu chirie

Numele lui Nicuşor Dan este acum în toate ziarele, dar şi pe buzele bucureştenilor. A învins-o pe Gabriela Firea la alegeri, el este noul primar general al Bucureştiului. A candidat ca independent, dar neapărat a ţinut să îi mulţumească premierului Ludovic Orban pentru susţinere.

Despre viaţa sa profesională citim în toate ziarele, dar cum este viaţa sa de familie? Nicuşor Dan este căsătorit cu Mirabela Grădinaru. Povestea de dragoste dintre ei a început acum 15 ani, în 2005. "Ne-am cunoscut in anul 2005, pe vremea cand eu eram studenta în Bucuresti, la Geografie. Îmi aduc aminte ca se terminase sesiunea de examene, aveam bilet sa ma intorc acasa, dar chiar in ziua aceea s-a intors o prietena ce fusese plecata cu bursă Erasmus in Franta. Am renuntat sa ma mai intorc acasa si am iesit cu mai multi prieteni. Am zis sa mergem seara in Club A, clubul pe care noi il frecventam in serile de dupa sesiune sau de dupa zilele in care aveam proiecte, iar atunci l-am intalnit pe Nicusor. Sau el m-a intalnit pe mine. Nu stiu daca a fost dragoste la prima vedere, dar a fost chimie, atractie, asta a fost sigur. Apoi, lucrurile au venit de la sine", a declarat acum câţiva ani Mirabela Gradinaru pentru vremeanoua.ro.

Acum au împreună o fetiţă, pe Aheea. Micuţa poartă un nume inventat de părinţii ei, care seamănă cu denumirea grecilor din vechime. Aceştia au deschis uşa casei în care locuiesc , au fost filmaţi aşa cum sunt ei zi de zi. Au spus şi cât plătesc chirie lunar!

