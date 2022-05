A murit Andy Fletcher, cofondatorul Depeche Mode

„Suntem şocaţi şi plini de o tristeţe copleşitoare în urma morţii premature a dragului nostru prieten, membru de familiei şi coleg de trupă Andy Fletcher”, se arată în scurta declaraţie.

„Fletcher avea o inimă cu adevărat de aur şi era mereu acolo unde era necesar sprijin; avea o conversaţie plină de viaţă, râsete puternice sau o halbă de bere rece”, se spune în mesaj. Trupa nu a oferit o cauză a morţii sau detalii cu privire la înmormântarea muzicianului şi le-a cerut fanilor să respecte intimitatea familiei sale în această perioadă dificilă.

Muzicianul a stat la originile grupului, fondat în 1980 în oraşul Basildon (Essex) de lângă Londra, alături de Dave Gahan, Martin Gore şi Vince Clarke, şi a devenit rapid un trendsetter în muzica electronică. Pe parcursul existenţei sale, trupa a vândut peste 100 de milioane de copii de albume şi a fost nominalizată în repetate rânduri la premiul Grammy. Grupul a scos 14 albume de studio, înregistrate în principal în genurile synth-pop şi rock alternativ.

Fletcher s-a născut în 1961 în Nottingham, iar mai târziu familia sa s-a mutat în Basildon. La sfârşitul anilor 1970, împreună cu Gore şi Clark, au creat grupul Composition of Sound ("Composition of Sound"), care, odată cu venirea lui Gahan, şi-a schimbat numele în Depeche Mode la sugestia unui nou venit în grup. Numele revistei franceze de modă a fost luat ca bază. Mai târziu, Clarke a părăsit trupa şi a fost înlocuit în 1982 de clapisul (omul de la clape) Alan Wilder. Compoziţia echipei a rămas neschimbată până în 1995, când Wilder a părăsit grupul, preluându-şi propriile proiecte.

Trupa a înregistrat multe compoziţii care au devenit cunoscute în întreaga lume, printre care Enjoy the Silence, Just Can't Get Enough, Never Let Me Down Again, Personal Jesus, Policy of Truth, Precious, Walking in My Shoes.