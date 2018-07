A murit actorul Tab Hunter, unul dintre simbolurile anilor 1950: „Mi-a căzut în braţe în curtea casei noastre“

Hunter a murit la Cottage Hospital din Santa Barbara, a confirmat pentru CNN Allan Glaser, partenerul lui din ultimii 35 de ani.

Cauza decesului a fost, potrivit lui Glaser, stop cardiac. „Mergeam spre casă şi mi-a căzut în braţe în curtea casei noastre. A spus că nu poate respira, aşa că am sunat la 911 şi am mers la spital. A fost brusc şi neaşteptat. Era în formă, mai degrabă ca un om de 60 de ani, nu de 86“, a declarat Glaser.

Mai mulţi ani a fost speculat că Tab Hunter era homosexual, iar confirmarea a venit chiar din partea lui, în autobiografia „Tab Hunter Confidential: The Making of a Movie Star“, apărută în 2005.

Născut Arthur Andrew Kelm, în New York, Hunter a crescut în California. Părinţii lui s-au despărţit, iar la vârsta de 15 ani, Hunter a fugit de acasă pentru a se înrola în Paza de Coastă, însă a fost dat afară după ce s-a aflat că a minţit privind vârsta.

A fost remarcat de actorul Dick Clayton, pe când lucra la o fermă din apropiere de Los Angeles. Clayton, care se afla acolo pentru o şedinţă foto, l-a încurajat pe Hunter să devină actor şi i-a stabilit o întâlnire cu agentul Henry Wilson. Acesta din urmă a fost cel care i-a dat numele de Tab Hunter, iar la puţin timp după el a semnat cu Warner Bros.

Primul său rol a fost în filmul „The Lawless“, însă în faza de postproducţie singura lui replică a fost tăiată. În 1955, a jucat rolul unui soldat în „Battle Cry“, adaptare a romanului omonim al lui Leon Uris, care i-a adus celebritatea. I-au urmat, între altele, „The Burning“ şi „The Girl He Left Behind“, în ambele jucând alături de Natalie Wood.

Hunter s-a lansat în muzică, la jumătatea anilor 1950. Primul lui single a fost „Young Love“ (1957). Un an mai târziu, a interpretat rolul Joe Hardy în „Damn Yankees!“.

Tab Hunter a plătit pentru a ieşi din contractul cu Warner Bros., iar în 1960 şi-a îndreptat atenţia către televiziune, cu sitcomul „The Tab Hunter Show“, care a rulat un singur sezon. Schimbarea i-a adus câteva roluri în show-uri TV ale anilor 1970, precum „Hawaii Five-O“, „The Love Boat“ şi „The Six Million Dollar Man“. Anii 1980 l-au readus în atenţia cinefililor, odată ce regizorul John Waters l-a distribuit în câteva filme alături de travestitul Divine.

După mulţi ani, Hunter a vorbit despre perioada în care era considerat un sex simbol al Hollywoodului şi în care îşi ţinea ascunsă orientarea sexuală. „Nu am menţionat nimic legat de sexualitatea mea celor de la Warner Bros. şi nici ei nu mi-au spus nimic, slavă Cerului“, afirma el într-un interviu acordat The Hollywood Reporter.

El a făcut dezvăluirea în autobiografia sa şi a povestit despre relaţia pe care a avut-o cu actorul Anthony Perkins, cunoscut din filme ca „Psycho“.

În luna iunie a acestui an, Paramount a anunţat că povestea relaţiei amoroase secrete dintre Tab Hunter şi Anthony Perkins va fi adaptată pentru marele ecran de J.J. Abrams şi Zachary Quinto. Intitulat „Tab & Tony“, filmul este bazat pe autobiografia lui Hunter - „Tab Hunter Confidential: The Making of a Movie Star“ - în care vorbeşte despre efortul său de a-şi accepta orientarea sexuală într-o perioadă în care homosexualitatea era tabu.

Tab Hunter în 1960 FOTO Getty Images