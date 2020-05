A murit actorul Anthony James, „băiatul rău“ al Hollywoodului

Cunoscut în special pentru roluri negative, James a murit pe 26 mai, scrie Variety.

Chip familiar în cinema şi în serialele americane, Anthony James, pe numele adevărat Jimmy Anthony, şi-a schimbat numele la începutul carierei cu scopul de a evita confuzia cu un alt actor care avea numele său de naştere, potrivit news.ro.

Născut la 22 iulie 1942, la Myrtle Beach, în sudul Carolinei, acest actor cu fizic longilin a decis să devină actor la vârsta de 18 ani, al puţin timp după ce s-a mutat cu mama sa în Los Angeles.

Înalt, slab, cu părul negru, Anthony James a obţinut primul rol în 1967, cel de barman, într-un film clasic de Norman Jewison „În The Heat of the Night“, cu Sidney Poitier şi Rod Steiger, care va obţine premiul Oscar pentru „cel mai bun film“ în anul următor.

A jucat rol de băiat rău în filme precum „Vanishing Point“, „The Culpepper Cattle Co.“, „High Plains Drifter“, „The Teacher“, „Burnt Offerings“ şi „Ravagers“. El a apărut şi în multe seriale de televiziune, inclusiv în „Hawaii Five-0“ în 1968, „S.W.A.T“ în 1975, „Charlie’s Angels“ în 1976, „The A-Team“ în 1983, precum şi în „Star Trek: The Next Generation“ şi „Married… with Children“ în 1987.

Ultimul său film, westernul din 1992 regizat de Clint Eastwood „Unforgiven“, în care l-a jucat pe Skinny Dubois. După acest film, James a renunţat la actorie şi s-a axat pe scris şi artă.