A încercat să se sinucidă după ce Marlon Brando a forţat-o să facă avort. Rita Moreno a trăit o iubire aproape fatală cu marele star

Rita nu a putut uita acei opt ani. Chiar şi azi, la 89 de ani, fosta divă latino spune că-şi aminteşte totul, până în cele mai mici detalii. "Îmi amintesc cum îmi vorbea Marlon, cum făcea dragoste cu mine şi cum aproape am murit din iubire pentru el", spune ea. De altfel, actriţa a şi publicat o carte de memorii din care mai bine de o treime îi este dedicată lui Marlon Brando. "Am trăit o nebunie în doi care a durat ani de zile, până într-o zi când am ajuns în comă şi a trebuit să aleg viaţa şi să renunţ la el", a scris ea în carte.