A fost rivala Dianei Ross şi amanta lui Tom Jones pentru care soţia l-a ameninţat că-l castrează. Mary Wilson, regretata artistă din The Supremes, a trăit furtunos

Mary Wilson avea doar 15 ani atunci când s-au pus bazele trupei The Supremes - şi visa încă de pe atunci la o carieră solo. Ea, alături de Florence Ballard şi Diana Ross s-au bucurat de succes în anii 60 cu hituri precum "Stop! In the name of Love". Colega ei de trupă, Diana Ross avea aceleaşi ambiţii de afirmare, astfel că între cele două s-a născut încă de la început o rivalitate aprinsă.

Un război pe care Mary l-a pierdut atunci când Diana Ross a început o relaţie cu producătorul Berry Gordy, care a impus-o pe ea în prim-plan. De aceea Mary avea să comenteze ulterior, după dizolvarea în 1977 a trupei The Supremes, că Diana Ross îi furase faima şi exploatase fără ruşine relaţia ei cu Berry Gordy.

