„Şefii îmi spuneau că n-am nici culoarea, nici măsurile potrivite“: Oprah a făcut dezvăluiri despre începuturile în TV. Cum arăta vedeta la 24 de ani

În noua ei carte, „The Path Made Clear“, pe care vedeta de televiziune o va publica în această săptămână, Oprah a dezvăluit că nu s-a simţit deloc confortabil în pielea ei la începuturile sale în televiziune, având în vedere faptul că şefii ei îi spuneau cât de „groaznică“ este ca prezentatoare şi ca reporter, scrie Daily Mail.

Mai mult, aceştia îi spuneau că „are culoarea şi măsurile nepotrivite“ şi că „arată prea multă emoţie“.

În noua ei carte, vedeta de televiziune dezvăluie cum a reuşit să aibă, în ciuda tuturor impedimentelor, o carieră de succes şi mărturiseşte că cel mai important este să-ţi descoperi din timp adevărata menire.

Oprah Winfrey este acum una dintre cele mai celebre şi apreciate figuri la nivel mondial, fiind şefă a propriei reţele de televiziune - Oprah Winfrey Network -, producătoare, realizatoare TV şi actriţă de succes, remarcându-se de asemenea şi prin nenumăratele acţiuni caritabile.

Oprah a menţionat în cartea ei că „adevăratul sens al curajului este să-ţi fie frică“ şi dă sfaturi celor care nu şi-au descoperit încă „menirea profesională“.

Amintindu-şi de o ediţie a talk show-ului local „People are Talking“ din Baltimore, din august 1978, unde s-a aflat pentru prima dată în postura de realizatoare, ea a spus: „Până atunci, am fost reporter şi prezentatoare de ştiri. Eram îngrozitoare. Ştiam asta şi eu şi şefii mei, care, fără îndoială, nu s-au ferit să-mi spună în faţă acest lucru. Îmi spuneau că am culoarea greşită, dimensiunea greşită şi că arăt prea multă emoţie“.

„Nu m-am simţit niciodată confortabil în pielea mea. Chiar şi acum, când revăd înregistrările cu mine pe casete, mai pot auzi vocea aceea prefăcută de prezentatoare de ştiri“, a adăugat vedeta.

Ea a continuat: „Dar, după numai o zi la pupitrul acestui talk-show local, am fost energizată într-un mod care a alimentat fiecare celulă a fiinţei mele. Nu exista nicio îndoială că seminţele a ceea ce avea să dea sens vieţii mele au fost plantate. Abia în acea zi job-ul meu s-a încheiat şi «chemarea» mea a început“.

Oprah, la 24 de ani, la începuturile sale în televiziune

Oprah a adăugat, de asemenea, faptul că „cu cât o activitate este mai importantă pentru evoluţia sufletului tău, cu atât vei avea mai multă rezistenţă“. Oprah a vorbit şi despre faptul că a fost „concediată“ din postul de reporter de ştiri de seară de la WJZ-TV din Baltimore, înainte de a primi postul de realizatoare a unui talk-show de zi, care a reprezentat începutul carierei sale de succes, prin prisma căreia a devenit cunoscută la nivel internaţional.

Oprah, una dintre cele mai influente femei din lume

Supranumită „Regina talk show-urilor“, Oprah Gail Winfrey, născută pe 29 ianuarie 1954, este realizatoare şi prezentatoare de televiziune, cunoscută mai ales pentru serialul de tip talk-show care îi poartă numele, difuzat de posturile TV americane din 1986 până în 2011. De-a lungul anilor, Oprah a atras o audienţă de peste 16 milioane de telespectatori, iar pentru fiecare 30 de secunde de publicitate difuzate în timpul show-ului primea 1 milion de dolari. Începând din 2011, vedeta americană are propriul post de televiziune, OWN, pe care îl administrează în cooperare cu Discovery Communications. Potrivit revistei Forbes, Oprah Winfrey este cea mai bogată femeie de culoare din lume, cu o avere estimată la 1,5 miliarde de dolari în anul 2014. A întreprins ample acţiuni filantropice şi este considerată una dintre cele mai influente femei din lume.

