Înregistrarea apelului Andreei Antonescu la 112. Cântăreaţa susţine, însă, că e o neînţelegere

După ce a fost amendată cu 4.000 de lei pentru că a sunat nejustificat la numărul unic de urgenţă, Andreea Antonescu a venit cu precizări, spunând că a fost vorba de o neînţelegere.

Potrivit poliţiştilor, cântăreaţa ar fi susţinut că, în urma unui conflict cu iubitul ei, Ştefan Manolache, ar fi sechestrată într-un apartament din Iaşi. După mai bine de două ore în care au încercat să o localizeze, agenţii au ajuns la adresă şi au constatat că lucrurile nu erau deloc aşa. Cântăreaţa era binedispusă şi nu prezenta urme de violenţă.

Antonescu a explicat că, de fapt, un copil aflat în vizită s-ar fi jucat cu telefonul ei şi ar fi apelat la 112. „Am invitat nişte prieteni cu un copilaş care când se plictiseşte cere un telefon, singurul apel care s-a putut face e cel de la 112, iar pe fundal am fost auzită eu care îi spuneam lui Ştefan că vreau să-mi iau ţigările, că aş vrea să cobor la maşina să-mi iau ţigările. Nu-mi găseam telefonul şi cheile, pe fundal se auzeau aceste rugăminţi ale mele de a-mi primi telefonul şi cheile. (...) Partea care m-a bucurat, şi spun sincer, a fost faptul că autorităţile şi-au făcut datoria şi am fost vizitaţi de poliţie, domnii poliţişti erau destul de îngrijoraţi şi m-au luat şi pe mine de o parte tocmai pentru a discuta. Partea proastă e că s-a lăsat cu o amendă destul de usturătoare“, a declarat Andreea Antonescu, potrivit Ştirile Pro TV.

Şi iubitul ei, Ştefan Manolache, a prezentat aceeaşi variantă şi i-a felicitat pe poliţişti pentru că „şi-au făcut treaba foarte bine, s-au ghidat după ceea ce au auzit pe fundal“. Cei doi au spus că vor plăti amenda, chiar dacă nu se consideră vinovaţi.

Totuşi, înregistrarea apelului la 112 îi contrazice, Andreea Antonescu putând fi auzită adresându-se direct operatorului cu rugămintea de a trimite un echipaj. Redăm întregistrarea:

Operator 112: 112, ce urgenţă aveţi?

Andreea Antonescu: Alo, vreau şi eu dacă puteţi trimite o maşină la...

Operator 112: Unde e asta?

Voce neidentificată: Andreea Antonescu, lasă telefonul şi lasă prostiile.

Andreea Antonescu: Ştefan, vreau să plec acum de aici.

Operator 112: Unde doamnă?

Andreea Antonescu: Ştefan, vreau să plec acum de aici. (...) Şi asta numai din cauza căcaturilor pe care mi le faci.