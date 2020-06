Încă o vedetă a show-ului „Te cunosc de undeva“, diagnosticată cu coronavirus: „Mi-am pupat băieţelul şi am fugit la spital“

Andrei Ştefănescu a acordat un scurt interviu pentru Antena Stars, post tv unde solistul prezintă o emisiune de divertisment. „Institutul Matei Balş este o fortăreaţă acum. Aici, în aripa în care mă aflu, sunt numeroase cazuri foarte grave, nu e de glumit cu acest virus. Nu putem primi pachete, cu greu mi s-a permis să îmi ajungă unul, de acasă”.

Cântăreţul şi-a amintit cu lacrimi în ochi de despărţirea de familie. ”Joi dimineaţă mi s-a confirmat telefonic că sunt bolnav de coronavirus. Trebuia să ajung urgent la spital. Am trezit-o pe soţia mea, Antonia, mi-am pupat băieţelul care dormea, a fost o despărţire foarte grea de familie, în jumătate de oră am şi ieşit pe uşă, nici nu ştiu ce am pus în bagaj”.

„Sunt asimptomatic, stau aici până ies două rezultate consecutiv negative, nu ştiu când voi fi externat. Iau nişte medicamente, la opt ore, mă simt bine, stau cu un domn în cameră, împărţim experienţele şi ne uităm la televizor. Le mulţumesc celor care mi-au scris şi mi-au urat sănătate“, a mai spus artistul.