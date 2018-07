Îl mai ştiţi pe Alan din „Doi bărbaţi şi jumătate“? Cum arată actorul în prezent FOTO

Dacă-n serialul „Doi bărbaţi şi jumătate” Alan avea probleme sentimentale, fiind divorţat şi crescându-l pe simpaticul Jack cu ajutorul fratelui său, în realitate actorul are o viaţă personală împlinită şi fericită. Este căsătorit din 2007 cu reporterul Lisa Joyner, alături de care este foarte fericit şi cu care are o fetiţă, pe nume Daisy. Înainte s-o întâlnească, însă, pe Lisa, John s-a iubit cu actriţa Sarah Trigger, cu care are un băieţel numit Charlie Austin. De aceasta din urmă s-a despărţit în 2004, după doar cinci ani de mariaj.