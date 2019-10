Lista destinaţiilor noi spre care se îndreaptă absolvenţii BSB include prestigioasele universităţi Cambridge, Warwick, Lancaster, Bath, UCL, Imperial College şi Southampton, toate din Marea Britanie. În SUA, viitorii studenţi aleg să studieze la UCLA şi la Universitatea Pennsylvania aflată în prestigioasa Ivy League.

Pe lângă aceste universităţi, studenţii aleg şi alte destinaţii excelente pentru a-şi continua studiile, cum ar fi: Universitatea Essex, Universitatea Liverpool, Universitatea Glasgow, Universitatea West of Scotland, Delft University of Technology, Computer Science and Engineering Amsterdam, Vrije Universiteit din Amsterdam,Universitatea de Arte Populare şi dBs din Berlin.

În 2019, nouăsprezece elevi au primit oferte de a-şi continua studiile de la optzeci şi una de universităţi, după absolvirea British School of Bucharest. Aceasta arată o creştere graduală faţă de 2018 când şaptesprezece elevi au primit invitaţii de la şaptezeci şi şase de universităţi, în timp ce în 2017, şaisprezece elevi au primit şaizeci şi cinci de oferte.

„Suntem preocupaţi de viitorul elevilor noştri şi vrem să fim aproape de ei atunci când fac alegeri cu privire la studiile ulterioare. De aceea, acordăm o atenţie deosebită sfaturilor noastre legate de învăţământul superior şi anul acesta vom aduce universităţile mai aproape de elevii noştri şi de cei interesaţi să studieze în străinătate la Bucharest International Schools University Conference, eveniment care va avea loc pe 21 octombrie în campusul British School of Bucharest", a declarat Philip Walters (foto), directorul British School of Bucharest.

Pe 21 octombrie, reprezentanţii multor universităţi de top din lume vor veni la BSB pentru a ţine prezentări speciale şi a avea întâlniri One-To-One cu cei interesaţi în a urma cursurile lor.

La prima ediţie a “Bucharest International Schools University Conference” ce va avea loc în campusul BSB vor fi prezenţi reprezentanţii a douăzeci şi una de universităţi din Marea Britanie, Austria, Olanda, Italia, Elveţia, Canada şi SUA, aşteptând tinerii cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani interesaţi să studieze în străinătate, să vină să cunoască mai bine programa şcolară şi punctele cheie pentru a fi acceptati cu succes la aceste universităţi apreciate la nivel mondial.

Ce pot găsi elevii la „Bucharest International Schools University Conference”:

PREZENTĂRI SPECIALE ALE UNIVERSITĂŢILOR – Şansa de a participa la seminarii exclusive şi prezentări ale unora dintre cele mai bune universităţi din lume, special realizate pentru cei prezenţi la evenimentul din 21 octombrie.

ÎNTÂLNIRI ONE-TO-ONE – Participări la întâlniri One-to-One în care se va putea interacţiona direct cu reprezentanţii universităţilor la care elevii sunt interesati să aplice.

CONSULTANŢĂ ÎN PROCESUL DE APLICARE – Obţinerea de consultanţă de specialitate pentru toate etapele procesului de aplicare, unde pot afla mai multe despre alegerea cursurilor potrivite, precum şi detalii despre taxele de şcolarizare şi împrumuturile pentru studenţi.

TÂRGUL UNIVERSITĂŢILOR – Târg exclusivist al celor mai mari Universităţi din UK, Austria, Olanda, Elveţia, Italia şi SUA.

SESIUNI PENTRU PĂRINŢI – Întâlniri dedicate părinţilor pentru îndrumare şi ajutor în alegerea cursului potrivit pentru copiii lor.





Pentru toate prezentările şi întâlnirile One-to-One este necesară înscrierea la: https://britishschool.ro/bucharest-international-schools-university-conference-ro, pentru a putea avea un loc rezervat. Fiecare participant va putea să ia parte la maxim şapte întâlniri (prezentări sau “one-to-one”). Conferinţa se va încheia cu Târgul Universităţilor unde prezenţa este nelimitată, iar toţi participanţii pot avea discuţii finale despre programe şi oferte, taxe de şcolarizare şi posibilităţile de finanţare pentru a studia în străinatate.

Program „Bucharest International Schools University Conference”, 21 octombrie:

10.00 Start eveniment

10.00 - 13.00 Prezentările universităţilor şi întâlniri One-to-One

13.00 – 15.00 University Fair/ Târgul Universităţilor

15.00 Final eveniment

Despre British School of Bucharest:

British School of Bucharest este o şcoală internaţională privată de top, înfiinţată în anul 2000, ce oferă posibilitatea elevilor, cu vârste cuprinse între 2 şi 18 ani, să studieze după curriculum britanic. Unicitatea BSB faţă de oricare altă şcoală din Bucureşti o reprezintă echipa de profesori, toţi vorbitori nativi de limba engleză, cu experienţă în predarea curriculumului britanic. BSB este singura scoală britanică din România care a fost apreciată cu calificativul ”excelent” pentru calitatea procesului de învăţare şi a rezultatelor elevilor, dar şi pentru calitatea dezvoltării personale a elevilor, de către Inspectoratul Şcolilor Independente din Marea Britanie.