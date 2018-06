Mesajul unei absolvente de Jurnalism:  „Poţi să fii mega prost, dar să termini facultatea. Oamenii ca mine care au idei şi iniţiativă unde ar trebui să se ducă?“

Redăm mai jos postarea integrală:

Astăzi am avut absolvirea.

Mă număr printre specimenele care nu au participat la acest eveniment. Motivul: nu sunt mândră de asta, nu găsesc nici un moment de bucurie în faptul că am terminat Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării. Pentru mine este o dezamăgire toata experienţa, colectivul, inclusiv profesorii. Când ne gândim la facultate, ne gândim la instituţia care îşi pune amprenta finală în dezvoltarea culturală şi profesională a noastră, ne simţim oarecum superiori, pentru că nu oricine poate termina o facultate, mai ales de stat, facultatea este cheia catre succes, către un job, fară facultate eşti un nimeni, nu te bagă nimeni în seamă. Astea sunt chestiile pe care le auzim toţi.

Ce este de fapt facultatea? Glumă şi dezinformare. Oricine poate intra la facultate, chiar dacă nu ştie să scrie corect gramatical, dar şi mai amuzant e că nu asta e cea mai naşpa parte. În facultatea mea, nu contează dacă eşti inteligent, creativ, plin de resurse folositoare pentru viitor, pentru că nimănui nu-i pasă. Ştii să toceşti din cărţile profilor, eşti trecut. Simplu. Poţi să fii mega prost, dar să termini facultatea. Şi oamenii ca mine care au idei şi initiativă unde ar trebui să se ducă? În altă ţară, nu? Nu mai amintesc de pile şi profesori care nu ar trebui să predea vreodată, că aş pierde timpul. Am avut mulţi profesori şi profesoare, exceptând 4 dintre ei, pe restul îi voi uita pâna vara viitoare. De la unii nu am rămas cu nimic, unii doar m-au speriat cu absenţele, altii mi-au dat cu seen la mesaje în care ceream un sfat. Ăsta e FJSC în anul 2018. Pe acei 4 profesori nu îi voi uita, nu datorită cunoştinţelor profesionale, ci datorită caracterului bun, datorită devotamentului faţă de meserie şi studenţi, datorită sfaturilor de încurajare venite din sinceritate care m-au ajutat mai mult decât am crezut.

Aş putea povesti condiţiile în care există această facultate, dar e prea mult de scris. Pe scurt, nu avem lifturi funcţionale, aparatură "performantă" sau aş putea spune doar aparatură, că şi aia lipseşte, săli cât sufrageria, practica nu e ceva relevant, dar totuşi e obligatorie, şi după tot acest timp pierdut, ajungi să termini facultatea şi descoperi că nu te angajează nimeni pentru că nu ai experienţă... Ce trebuie schimbat în cazul ăsta? Poate prostia de licenţă. Singurul scop al licenţei este să dovedească faptul că ştii să dai copy-paste de pe net sau din cărţi, dar să nu pară plagiat. Sublim de penibil. Pe parcursul facultăţii mi-am exprimat frustrările legate de tot sistemul şi am constatat din remarcile profesorilor că ei sunt ok cu situaţia, sunt confortabili, banii vin bine, totul e bine. Nimeni nu sare la schimbare, măcar de mentalitate, totuşi, ai putere ca profesor să schimbi o persoană. Asta e realitatea, din păcate. Sunt atât de săturată de ipocrizie şi poze cu chestii pe cap şi #absolvent(ă)...